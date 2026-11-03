La chute des semi-conducteurs pèse sur les Bourses mondiales

Les Bourses mondiales reculent mardi, freinées par une nouvelle chute des fabricants de semi-conducteurs sur fond de doutes sur la rentabilité de l'intelligence artificielle, tandis que les investisseurs attendent l'issue des élections américaines de mi-mandat.

En Europe, vers 08H50 GMT, Paris reculait de 0,58 %, Francfort cédait 0,96 %, Londres 0,50 % et Milan 0,86 %.

En Asie, Séoul et Taipei ont chacune chuté de 3,59 %, Shanghai a perdu 0,82 % et Singapour 0,37 %. Hong Kong a été plus résiliente (+0,57 %). Tokyo était fermée en raison d'un jour férié.

"Les fabricants de semi-conducteurs ont particulièrement souffert, alors que les investisseurs s'interrogent de plus en plus sur la rentabilité des investissements dans l'intelligence artificielle", commente John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement de Cité Gestion.

Lundi à Wall Street, le Dow Jones a pris 0,41 %, mais le S&P 500 a perdu 0,51 % et le Nasdaq, riche en valeurs technologiques, 1,07 %, après une chute de 2,86 % vendredi. Le S&P 500 a fini dans le rouge alors que près de sept valeurs sur dix ont progressé, illustrant le poids de la tech dans l'indice.

Les besoins de financement du secteur continuent d'inquiéter les investisseurs. Oracle a chuté lundi de près de 9 % après avoir annoncé son intention de lever environ 20 milliards de dollars.

Après la clôture, Apple a publié un chiffre d'affaires trimestriel record de 114,5 milliards de dollars (+12 %), mais prévu une marge brute ramenée à 45-46 %, rognée par la flambée du prix des puces mémoire. Son titre perdait près de 3 % dans les échanges électroniques.

A la cote européenne, le secteur des semi-conducteurs était dans le rouge : Soitec lâchait 3,26 %, STMicroelectronics 3,27 %, Infineon 3,23 %, Melexis 2,69 %, Aixtron reculait de 2,77 %, Technoprobe de 2,57 %, ASML de 2,51 % et ASM International de 1,59 %.

"L'anticipation naissante d'une +vague bleue+ aux élections de mi-mandat a semblé peser sur le secteur technologique, une victoire démocrate pouvant compliquer la construction de centres de données et favoriser une régulation accrue de l'IA", estiment les stratèges de Deutsche Bank.

Sur le Vieux Continent, Siemens Energy abandonnait 1,65 % et Schneider Electric 1,60 % vers 08h50 GMT.

Les premiers bureaux de vote ouvrent à 11H00 GMT sur la côte est des États-Unis et les premiers résultats sont attendus dans la nuit. Les sondages donnent les démocrates gagnants à la Chambre des représentants, entièrement renouvelée, l'issue étant plus incertaine au Sénat.

"La contestation des élections ou le retard de validation de celles-ci est l'un des risques majeurs à très court terme pour les marchés", prévient Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche de LBP AM.

Le pétrole repart à la hausse

Après les menaces proférées durant le week-end, le ton a sensiblement changé lundi entre Iraniens et Américains, Donald Trump déclarant à la veille des élections aux États-Unis qu'un accord avec l'Iran "pourrait arriver".

Mais le négociateur en chef iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a affirmé mardi que "la République islamique d'Iran se tient prête au combat, le doigt sur la gâchette", ajoutant que "la balle est désormais dans le camp des États-Unis pour éviter la guerre".

Après une chute de plus de 7 % lundi, le Brent de la mer du Nord, référence mondiale, grimpait de 1,57 % à 106,42 dollars vers 08H50 GMT, et son équivalent américain, le WTI, prenait 1,46 % à 97,87 dollars.

La saison des résultats se poursuit en Europe

Le géant allemand Bayer bondissait de 5,84 % après avoir relevé ses prévisions annuelles, porté par sa pharmacie, malgré une perte nette au troisième trimestre due à des dépréciations exceptionnelles et au reflux de l'agrochimie.

Philips, fabricant néerlandais d'électronique et d'appareils médicaux, prenait 3,38 % après avoir conclu un accord "de principe" pour le rappel d'appareils contre l'apnée du sommeil aux Etats-Unis, a-t-il annoncé en marge de la présentation de ses résultats du troisième trimestre.

La compagnie aérienne allemande Lufthansa gagnait 2,46 % malgré l'alourdissement attendu de sa facture de kérosène en 2026, qui l'a conduite à resserrer ses prévisions annuelles, alors que son bénéfice net a progressé de 30 % au troisième trimestre.