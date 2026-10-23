La Franchise, un modèle qui rassure… sans supprimer le risque

Entreprises
URGO : le groupe dijonnais élu ETI de l’année 2026
23/10/2026 LGFR
Côte-d'Or (21)
Avec plus de 2 000 réseaux et près de 93 400 entreprises en France, la franchise séduit de nombreux candidats à l’entrepreneuriat. Un modèle qui offre de nombreux atouts, mais impose aussi un cadre.
Boris Flèche, directeur du développement et de la formation au sein de la Fédération Française de la Franchise (FFF). ©D.R
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Entreprises
23/10/2026 M.H
Beauvais (60)
Retrouvez la fiche complète de la commune de Faches-Thumesnil avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune