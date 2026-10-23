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La Franchise, un modèle qui rassure… sans supprimer le risque

Avec plus de 2 000 réseaux et près de 93 400 entreprises en France, la franchise séduit de nombreux candidats à l’entrepreneuriat. Un modèle qui offre de nombreux atouts, mais impose aussi un cadre.

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Boris Flèche, directeur du développement et de la formation au sein de la Fédération Française de la Franchise (FFF). ©D.R

Boris Flèche, directeur du développement et de la formation au sein de la Fédération Française de la Franchise (FFF). ©D.R

Par Baptiste Régent
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 23 octobre 2026 - Mis à jour le 23 octobre 2026
<p>Boris Flèche, directeur du développement et de la formation au sein de la Fédération Française de la Franchise (FFF) résume : «<em>La franchise permet d’entreprendre sans être seul et de s’appuyer sur un concept qui a déjà fait ses preuves, une marque connue et un savoir-faire qui a été testé et éprouvé le franchiseur transmet ses méthodes, ses outils et ses process, notamment à travers un manuel opératoire, mais aussi et surtout par la formation ; à cela s’ajoute un accompagnement quotidien sur le marketing, l’approvisionnement ou encore le technique</em>».&nbsp;</p><h2>Liberté d’entrepren.

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