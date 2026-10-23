Tourisme
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Décryptage

La mémoire en héritage

Épicentre international des combats de la Grande Guerre, les Hauts-de-France sont un haut lieu du tourisme de mémoire. Si la Normandie reste la région la plus fréquentée – avec six des dix sites les plus visités –, le Nord Pas-de-Calais est lui aussi hautement symbolique dans l’histoire militaire de la France.

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Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 23 octobre 2026 - Mis à jour le 23 octobre 2026
<p>Alors qu’une nouvelle étude nationale a été lancée par les ministères des Armées et de l’Économie pour recenser des chiffres sur le tourisme de mémoire en France, en 2023, près de 13 millions de visiteurs se sont rendus sur des lieux chargés d’histoire. Le Nord Pas-de-Calais, par sa position géographique, en fait un territoire stratégique, mais aussi un espace de combats répétés. Dans les deux départements, 36 sites liés à la guerre 14-18 et une dizaine liés à la seconde Guerre Mondiale ont été recensés. Passage obligé, Notre-Dame de Lorette, à Ablain-Saint-Nazaire, plus grande nécropole na.

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