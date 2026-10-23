La mémoire en héritage

Tourisme
Cassel : l'hôtel Sockeel, un office de tourisme insolite
23/10/2026 Claire Decraene
Cassel (59)
Épicentre international des combats de la Grande Guerre, les Hauts-de-France sont un haut lieu du tourisme de mémoire. Si la Normandie reste la région la plus fréquentée – avec six des dix sites les plus visités –, le Nord Pas-de-Calais est lui aussi hautement symbolique dans l’histoire militaire de la France.
Notre-Dame-de-Lorette, plus grande nécropole de France. ©Ken_Adobe Stock
L'an dernier, plus de 111 000 visiteurs sont venus à La Coupole. ©La Coupole
©La Coupole
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23/10/2026 Claire Decraene
Cassel (59)
Retrouvez la fiche complète de la commune de Helfaut avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune