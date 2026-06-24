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La Meurthe-et-Moselle passe en vigilance rouge canicule

Avec les fortes chaleurs observées aujourd’hui, le département de Meurthe-et-Moselle passera en vigilance rouge canicule à partir de demain, 25 juin à 12 h.

© DR. À partir de ce jeudi 25 juin, 12 h, la Meurthe-et-Moselle passera en vigilance rouge canicule.

© DR. À partir de ce jeudi 25 juin, 12 h, la Meurthe-et-Moselle passera en vigilance rouge canicule.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 24 juin 2026 - Mis à jour le 24 juin 2026

Passage en vigilance rouge canicule en Meurthe-et-Moselle à partir de ce jeudi 25 juin, 12 h.

«Les températures vont devenir exceptionnellement élevées (jusqu'à 38° localement de jour et entre 21 et 24° de nuit). Au cours de cet épisode, l'humidité ambiante peut accentuer la sensation de chaleur et rendre ces conditions encore moins supportables pour les organismes, plus particulièrement durant les nuits. Les zones urbanisées sont des secteurs plus vulnérables à une baisse nocturne des températures très limitée», informe la préfecture de Meurthe-et-Moselle. 

La canicule devrait se maintenir jusqu’au week-end à venir. 