La Meurthe-et-Moselle passe en vigilance rouge canicule

Passage en vigilance rouge canicule en Meurthe-et-Moselle à partir de ce jeudi 25 juin, 12 h.

«Les températures vont devenir exceptionnellement élevées (jusqu'à 38° localement de jour et entre 21 et 24° de nuit). Au cours de cet épisode, l'humidité ambiante peut accentuer la sensation de chaleur et rendre ces conditions encore moins supportables pour les organismes, plus particulièrement durant les nuits. Les zones urbanisées sont des secteurs plus vulnérables à une baisse nocturne des températures très limitée», informe la préfecture de Meurthe-et-Moselle.

La canicule devrait se maintenir jusqu’au week-end à venir.