À Amiens, Keolis se penche sur la prévention au travail

Du 15 au 19 juin 2026, Keolis Amiens a organisé une nouvelle édition de la Keolis Way Week. Cette semaine d'animations a permis aux collaborateurs de participer à plusieurs actions consacrées à la prévention, au bien-être au travail et aux enjeux environnementaux. L'objectif était de sensibiliser les équipes à des thématiques liées à leur activité quotidienne tout en favorisant les échanges. Parmi les temps forts figurait une journée dédiée à la prévention des troubles musculosquelettiques. Animée par un organisme spécialisé, celle-ci proposait des conseils pratiques et des exercices adaptés aux contraintes rencontrées par les conducteurs afin de limiter les risques liés aux gestes et aux postures.



Environnement et convivialité

Le programme comprenait également une animation consacrée au tri des déchets. Les participants ont pu échanger sur les bonnes pratiques environnementales et les gestes à adopter au quotidien pour améliorer la gestion des déchets au sein de l'entreprise. En complément de ces ateliers, une pause conviviale a été proposée grâce à la présence d'un food truck de crêpes, offrant aux équipes un moment de partage. À travers cette semaine de sensibilisation, Keolis Amiens souhaite promouvoir la qualité de vie au travail, renforcer la prévention des risques professionnels et encourager l'engagement des collaborateurs autour de démarches responsables.