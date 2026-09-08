La Corée du Nord et la Russie se sont félicitées mardi de l'ouverture de leur première liaison routière, un nouveau pont qui illustre le rapprochement entre les deux pays et pourrait permettre à Pyongyang de tirer profit de ses relations avec Moscou.

Baptisé Iakov Novitchenko, du nom d'un officier soviétique qui aurait protégé le fondateur de la Corée du Nord Kim Il-sung lors d'une tentative d'assassinat, le nouvel ouvrage enjambe le fleuve Tumen, connu aussi comme le fleuve Toumannaïa, qui marque la frontière entre la Corée du Nord et la Russie sur 17 km.

"L'achèvement de ce pont (...) insuffle un nouvel élan à la coopération bilatérale dans son ensemble", a applaudi un haut responsable nord-coréen, Pak Thae-song, selon l'agence officielle KCNA.

La Russie et la Corée du Nord étaient jusqu'ici reliées uniquement par un pont ferroviaire et des lignes aériennes.

Construit en seize mois environ, ce pont d'un kilomètre de long "symbolise l'aspiration à renforcer les relations amicales et de bon voisinage" entre la Russie et la Corée du Nord, abonde un communiqué du gouvernement russe.

Le poste-frontière de Khassan, côté russe, qui pourra "accueillir 300 véhicules et 2.325 personnes par jour", a également été construit dans le cadre de ce projet lancé le 30 avril 2025, selon la même source.

"Les relations entre la Russie et la Corée du Nord sont aujourd'hui à un niveau de partenariat stratégique global sans précédent", a souligné le Premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine, lors de la cérémonie de l'inauguration du pont par visioconférence.

Bloc triangulaire

L'ouverture de cette liaison intervient alors qu'un nouveau pont, enjambant le fleuve Yalu entre la Corée du Nord et la Chine, est, lui, presque terminé.

Avec le pont reliant la Corée du Nord à la Russie, le pont sur le Yalu contribuerait à former un "bloc continental triangulaire Corée du Nord-Chine-Russie", selon Lim Eul-chul, professeur à l'université Kyungnam, en Corée du Sud.

Ces deux infrastructures doivent offrir à Pyongyang de nouvelles possibilités économiques et stratégiques, malgré les lourdes sanctions internationales qui visent le pays en raison de ses programmes nucléaires et balistiques.

La Corée du Nord "disposera simultanément de deux grands axes terrestres la reliant à la Russie et à la Chine, ce qui lui permettra d'encourager la concurrence entre les deux pays et de maximiser ses gains", estime Lim Eul-chul.

Selon lui, ces ponts adressent également un message aux Etats-Unis: Pyongyang entend montrer qu'il n'a pas besoin de solliciter un allègement des sanctions ni de faire des concessions sur la dénucléarisation pour obtenir des avantages économiques.

La banque centrale sud-coréenne a estimé en juillet que l'économie nord-coréenne avait progressé de plus de 3% en 2025, pour la troisième année consécutive, citant comme "moteur important" l'expansion de la coopération avec Moscou.

Une responsable de l'institution a par ailleurs indiqué que le revenu national brut du Nord avait été stimulé par une hausse des apports de "devises étrangères", liés au déploiement de soldats en Russie.

La Chine reste depuis longtemps le principal partenaire de la Corée du Nord, mais cette dernière s'est aussi considérablement rapprochée de la Russie depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022.

La Corée du Nord a envoyé des soldats dans la région russe de Koursk pour combattre l'armée ukrainienne et fourni du matériel pour soutenir l'effort de guerre russe en Ukraine.

En échange, le pays, reclus et exposé aux catastrophes naturelles, reçoit une aide financière, des denrées alimentaires et de l'énergie en plus de technologies militaires de la part de Moscou, selon des analystes.

Durant l'été, l'organisation ukrainienne de défense des droits humains Truth Hounds avait affirmé que le pont, alors en construction, était susceptible de constituer "une artère directe pour le transport de troupes nord-coréennes", d'ouvriers du bâtiment et de responsables militaires vers la Russie et, dans le sens inverse, "de technologies russes et de ressources".