Melouka Hadj-Mimoune, élue socialiste de 66 ans et suppléante de Gabriel Amard (LFI), est devenue jeudi la nouvelle députée de la 6e circonscription du Rhône, après l'élection comme sénateur de l'élu Insoumis.

"Quelle fierté pour moi, de porter cette écharpe pour les Villeurbannais", a déclaré à l'AFP Mme Hadj-Mimoune, "adhérente au PS depuis 23 ans" et qui siège avec le groupe "socialistes et apparentés" à l'Assemblée nationale.

Elle était la suppléante de l'Insoumis Gabriel Amard dans le cadre des accords électoraux du Nouveau front populaire en 2024.

Née en Algérie, Melouka Hadj-Mimoune est arrivée en France en 1966 où elle rejoint son père, venu travailler à Villeurbanne (Rhône). "Je dois énormément à mes parents", souligne la nouvelle députée.

Détentrice d'un CAP, elle entre dans le militantisme à 27 ans, d'abord dans des associations tournées vers le logement. Assistante familiale et famille d'accueil depuis 24 ans pour "les jeunes pas gâtés par la vie", Mme Hadj-Mimoune milite également sur les questions touchant la jeunesse et la protection de l'enfance.

Elle découvre la politique au sein du cabinet de Pascale Crozon, députée socialiste de cette même 6e circonscription de 2007 à 2017. Conseillère municipale à Villeurbanne depuis 2014, Melouka Hadj-Mimoune était adjointe au logement dans l'équipe réélue au printemps.

Le maire de Villeurbanne Cédric van Styvandael a salué auprès de l'AFP le parcours "incroyable" de Mme Hadj-Mimoune et fait part de son "immense respect" à son égard. "Elle n'a de cesse de dire que l'éducation populaire a fait d'elle ce qu'elle est", observe-t-il. "C'est une très belle personne très engagée sur les questions d'aide sociale à l'enfance."