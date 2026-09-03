Les arrivées de petits colis importés à l'aéroport de Liège, plaque tournante du commerce en ligne en Europe, ont chuté de 53% en juillet par rapport à un an plus tôt, en raison de la taxe mise en place par l'UE, selon des chiffres publiés jeudi par la douane belge.

Selon les services douaniers, la taxe a eu l'effet escompté avec également un quasi doublement de la valeur moyenne des marchandises importées, remontée au-dessus de 10 euros. Un signe clair que les plateformes de e-commerce et leurs clients se sont adaptés.

"Les premiers résultats démontrent que cette mesure produit déjà des effets concrets. Nous constatons une diminution importante des envois de très faible valeur, des recettes supplémentaires significatives et un renforcement de notre capacité à lutter contre les produits dangereux, non conformes ou contrefaits", ont commenté dans un communiqué les ministres David Clarinval (Economie) et Jan Jambon (Finances).

Depuis le 1er juillet, les petits colis (d'une valeur inférieure à 150 euros) importés dans l'Union européenne sont soumis à une nouvelle taxe européenne, de trois euros par catégorie d'article contenue dans chaque paquet.

Une mesure qui vise à juguler l'afflux en Europe de produits très majoritairement chinois, achetés sur des plateformes asiatiques comme Shein, Temu, ou Aliexpress et souvent non conformes aux normes européennes.

Cette taxe vise à la fois à protéger les consommateurs contre des produits potentiellement dangereux, et défendre entreprises et commerçants européens qui dénonçaient une concurrence jugée déloyale, les petits colis importés dans l'UE étant auparavant totalement exonérés de droits de douane.

Si aucun bilan consolidé à l'échelle européenne n'est encore disponible, les chiffres belges confirment la tendance déjà observée dans d'autres pays européens. Selon les douanes françaises, les importations de petits colis auraient chuté de 30 à 40% au total dans l'UE depuis l'entrée en vigueur.

Près de 5,9 milliards de petits colis sont entrés sur le marché européen en 2025, soit plus de 180 chaque seconde. C'est quatre fois plus qu'en 2022. Sur ce total, 93% provenaient de Chine.