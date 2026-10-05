La transmission-reprise en débat le 13 octobre à Calais

Quelle valeur donner à l'entreprise ? Comment bien préparer son financement ? Quels points juridiques et fiscaux anticiper ? Comment trouver le bon repreneur et quelles sont les étapes clés pour sécuriser son projet ? Autant de questions auxquelles répondront les experts lors d'un afterwork le 13 octobre prochain de 17h30 à 21h à la CCI de Calais.

Autour de la table, des professionnels de la transmission, du financement, du droit et de la comptabilité qui pourront partager leurs expériences autour des enjeux de la transmission-reprise (Fidac, Crédit Agricole Nord de France, Trinity, Financière de Norway, PMCG, CMA Hauts-de-France et CCI Littoral Hauts-de-France). Un cédant et deux repreneurs vont venir aussi partager leur expérience : Pascal Desire, cédant de l'entreprise familiale EDHD, Franck Pannekoucke, repreneur salarié de Barry Décoration et Thomas Hennion, repreneur extérieur de 2D Plomberie.

Pas assez de repreneurs !

Selon Bpifrance, 370 000 entreprises seraient potentiellement concernées par la transmission d'ici 2030 (dont une large majorité de TPE), soit près de 3 millions d'emplois concernés. Dans les cinq prochaines années, 40% des dirigeants de TPE, PME et ETI envisagent de transmettre leur entreprise, mais seules 26 000 transmissions ont été réalisées en 2024, contre un potentiel annuel de 74 000. Selon la Direction Générale des Entreprises, le marché est même très largement un marché de TPE, commerces, entreprises artisanales et petites sociétés de services.

En Hauts-de-France, la CCI évoque le chiffre de 18% des établissements concernés dans les cinq ans.

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