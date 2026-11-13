Fermé brutalement lundi soir pour une question d'assurance, le BHV Marais, grand magasin parisien en redressement judiciaire, "ne rouvrira pas ce weekend", a annoncé vendredi sa direction, assurant viser une reprise d'activité "mardi ou mercredi".

L'emblématique Bazar de l'Hôtel de Ville, tout comme le BHV Parly 2, son petit frère des Yvelines (Île-de-France), avaient dû fermer leurs portes lundi à 16H00, la direction invoquant une "régularisation administrative".

"Une de nos polices d'assurance n'a pas pu être transférée dans le cadre du redressement judiciaire" décidé début novembre par le tribunal des activités économiques de Paris, avait justifié le président de l'enseigne, Karl-Stéphane Cottendin, dans un message à ses 660 salariés.

Sollicitée par l'AFP, la direction avait revendiqué une décision prise "avec les administrateurs judiciaires" et courant jusqu'à mardi "dans la journée", avant d'évoquer jeudi "des discussions avec plusieurs assureurs" en vue d'une solution.

En vain pour le moment, selon un nouveau message interne vendredi soir de M. Cottendin, consulté par l'AFP.

"Comme présenté ce matin aux élus du CSE (comité social et économique, NDLR), notre assurance responsabilité civile n'a jamais été interrompue et couvre le cadre légal requis pour ouvrir", y assure-t-il.

"Par ailleurs, nous avons reçu aujourd'hui deux propositions pour l'assurance des biens, incendie et perte d'exploitation, qui remplacera le contrat antérieur au redressement", ajoute le dirigeant.

Mais "il reste des clauses à caler avec les assureurs et le bailleur", le fonds canadien Brookfield, explique M. Cottendin, soulignant vouloir "rouvrir en respectant le bail, et pas seulement le loi".

"Ce travail n'étant pas terminé, le magasin ne rouvrira pas ce weekend (...) Notre objectif est une réouverture mardi ou mercredi, le temps de finaliser ces points" et " sous réserve d'acceptation de chacun", déclare-t-il, précisant que la paie des salariés serait "maintenue".

Déserté par les marques en raison de nombreux impayés et/ou d'un partenariat controversé avec le géant de la mode asiatique Shein, le BHV avait été cédé à perte en juin à certains de ses dirigeants par l'entrepreneur Frédéric Merlin, qui l'avait racheté aux Galeries Lafayette en 2023.

Cet été, la direction a annoncé un plan de relance mais s'est heurtée à un manque de trésorerie, lié selon elle à un différend avec Brookfield, propriétaire des murs depuis janvier, qui conteste fermement.

Fin octobre, elle a admis que l'enseigne était en faillite, ce qu'elle niait encore récemment.