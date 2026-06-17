



Le Centre Hospitalier La Chartreuse a inauguré, le 9 juin 2026, la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) des Sources, ouverte initialement fin janvier 2026. Implantée à Dijon, cette nouvelle structure s’inscrit dans le développement de l’offre médico-sociale de l’établissement. Elle est destinée à l’accompagnement de personnes adultes présentant des troubles psychiques stabilisés nécessitant une prise en charge continue et spécialisée.

Un accompagnement médico-social complet

La MAS des Sources propose 60 places d’hébergement. Elles se répartissent entre 50 places pour des personnes en situation de handicap psychique, 8 places destinées à des personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme, ainsi que 2 places d’accueil temporaire. Les admissions sont réalisées sur orientation de la MDPH. La structure assure l’hébergement, les soins médicaux et paramédicaux, l’aide à la vie quotidienne ainsi que des activités favorisant l’autonomie et le lien social.

Une équipe pluridisciplinaire mobilisée

Les résidents sont accompagnés par une équipe composée de professionnels médicaux, paramédicaux et socio-éducatifs. Médecins, infirmiers, éducateurs spécialisés, psychologues ou encore aides-soignants participent à l’élaboration de projets personnalisés construits avec les résidents et leurs proches. L’objectif est d’adapter au mieux la prise en charge à chaque situation.

Un bâtiment pensé comme un lieu de vie

La MAS des Sources s’étend sur 3 600 m² au sein du parc de l’établissement. Elle comprend des chambres individuelles, des espaces collectifs lumineux ainsi que des espaces extérieurs végétalisés et sécurisés. Le bâtiment intègre également des éléments environnementaux tels qu’une ossature bois, des panneaux solaires et une toiture végétalisée. Le projet, financé à hauteur de 14 millions d’euros, associe plusieurs partenaires institutionnels, dont l’ARS Bourgogne Franche-Comté et la CNSA.



