L'ambiance d'Halloween va gagner le château de Compiègne. Le monument historique va ouvrir ses portes vendredi 30 et samedi 31 octobre à partir de 18h30. À la nuit tombée, le château promet en effet de dévoiler une autre facette de son histoire : le public pourra parcourir des espaces exceptionnellement ouverts pour l'occasion. Des salles oubliées aux caves mystérieuses, ces visites promettent de plonger les visiteurs dans une atmosphère inquiétante… Et le château de prévenir : certains occupants du passé pourraient bien vous y attendre... Le public pourra d'ailleurs venir déguisé lors de ces visites. Et accéder à un parcours entièrement renouvelé.

Un bijou néo-classique

Bâti par Louis XV et Louis XVI, réaménagé sous Napoléon Ier puis Napoléon III, le château de Compiègne détonne par sa conception et rayonne par sa beauté et la qualité de ses décors et mobiliers. Plus grand château néo-classique français, il est l’une des trois plus importantes résidences royales et impériales françaises.

Halloween au château : sans réservation – Achat du billet à la boutique du château à partir du 16 octobre, ou sur place le soir même de 18h30 à 22h45 (dernier accès). Déguisement conseillé. À partir de 7 ans (fortement déconseillé aux enfants de moins de 7 ans). Compte-tenu du parcours emprunté, la visite n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Tarifs : 12€ / personne / Enfants (- de 15 ans) : 6€ (adulte accompagnateur obligatoire)