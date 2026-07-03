La Communauté urbaine Creusot Montceau (CUCM) renouvelle la gratuité du réseau monRéZO du 14 au 22 septembre 2026 dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité. Cette décision, validée lors du conseil communautaire du 26 juin, vise à encourager les habitants à privilégier les transports collectifs et les modes de déplacement alternatifs à la voiture.

La collectivité participera également au Challenge de la mobilité Bourgogne-Franche-Comté, organisé du 14 au 20 septembre, qui invite salariés et employeurs à adopter des solutions plus respectueuses de l'environnement pour les trajets domicile-travail. L'objectif est de favoriser une mobilité plus accessible tout en réduisant l'impact des déplacements sur l'environnement.

Animations et accès facilité au réseau

Pendant cette période, les voyageurs pourront emprunter gratuitement les lignes urbaines du Creusot et de Montceau-les-Mines, la ligne régulière desservant la gare TGV ainsi que les services de transport à la demande, y compris le TAD TGV. Des stands d'information seront installés au Creusot, à Montchanin et à Montceau-les-Mines afin de présenter les services du réseau, les correspondances avec les trains TER et les liaisons vers la gare TGV.

Les visiteurs pourront également obtenir des conseils personnalisés sur les solutions de mobilité disponibles. En complément, la carte sans contact sera offerte pour tout achat d'un abonnement ou d'un carnet de dix voyages, afin de faciliter l'accès au réseau et d'inciter les habitants à poursuivre l'utilisation des transports en commun au-delà de cette opération.