Dans le cadre de ses compétences en matière de développement de l’attractivité territoriale, le Conseil départemental des Vosges, avec Vosges Tourisme, déploie tout au long de l’année des actions destinées à renforcer la notoriété de la destination. Cette démarche s’inscrit dans le Schéma départemental du tourisme 2023-2028, qui fait du tourisme un levier de développement économique et d’attractivité pour le département. Tout au long de l’année, Vosges Tourisme Pro mène ainsi des campagnes de communication pour faire découvrir la destination à de nouveaux publics et inciter les visiteurs à revenir.

Une campagne pour profiter des Vosges à l’automne

Pour l’automne 2026, la campagne met en avant les atouts de cette période de l’année. L’objectif est d’encourager les visiteurs à prendre le temps de découvrir les paysages, les activités et les différentes facettes du territoire, même après la fin de la haute saison. Pour toucher un public plus large, la campagne est diffusée sur plusieurs supports : au cinéma, sur les réseaux sociaux, sur le site tourisme.vosges.fr et à travers des dispositifs d’affichage digital.

Cette opération vise à renforcer la visibilité des Vosges et à mieux répartir les visites sur l’ensemble de l’année. Elle entend également faire découvrir les différentes destinations du département, au-delà des périodes de forte fréquentation.