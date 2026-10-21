Le géant américain des puces électroniques Nvidia exhorté mercredi l'Europe, en retard dans la course à l'intelligence artificielle (IA), à accélérer le déploiement de cette technologie dans l'industrie, en pleine période de doute des investisseurs.

Lors de sa conférence GTC à Berlin, son directeur général Jensen Huang a vanté le "savoir-faire extraordinaire" des Européens dans la conception de machines, d'exploitation d'usines et de découvertes de médicaments.

"Pour que l’Europe bénéficie de l’IA [...] vous avez besoin que toutes les industries finales adoptent l’IA et réussissent avec elle", a-t-il martelé devant une salle comble.

Il a ensuite cité l'industrie automobile, robotique, pharmaceutique et les services financiers comme secteurs concernés.

Exemple d'application: les constructeurs automobiles allemands Mercedes-Benz et Volkswagen utilisent une plateforme informatique de Nvidia pour, à long terme, commercialiser des véhicules autonomes et des flottes de robotaxis.

Les dépenses massives des géants de la tech dans l'IA sont le principal moteur des marchés depuis plusieurs mois, mais les investisseurs sont de plus en plus sensibles aux craintes de valorisations trop élevées et de risques de dérapages des modèles d'IA.

Nvidia, qui s'est engagé à investir 10 milliards de dollars (environ 8,9 millions d'euros) en Europe, a annoncé lundi des investissements dans quatre start-up allemandes.

Il s'agit d'Agile Robots, qui conçoit des robots dopées à l'IA pour les usines, Avelios Medical, spécialiste des technologies de santé, Mirelo, plateforme d'IA pour édition vidéo, et Reflex Aerospace, qui construit des satellites haute performance.

L'Allemagne, très en retard dans les capacités de calcul informatique et de grands modèles de langage (LLM), veut jouer la carte des données industrielles pour tirer profit de l'essor de l'IA.

Lundi, le chancelier Friedrich Merz a appelé les entreprises allemandes, notamment les PME, à partager davantage leurs données. "S'il vous plaît, ouvrez vos portes à l'IA pour utiliser vos données, c'est décisif pour l'avenir de l'Allemagne", a-t-il lancé.

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