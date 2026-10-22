Le ministère américain de la Défense et le groupe américain Lockheed Martin ont conclu un accord-cadre portant sur la fourniture d'au moins 850 chasseurs bombardiers furtifs F-35 dans les dix prochaines années, si le Congrès des États-Unis y consent.

L'accord annoncé jeudi vise à "renforcer et à moderniser" la flotte américaine de F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, le nom complet de ce chasseur d'attaque multirôles, a expliqué le Pentagone dans un communiqué.

Il doit encore être validé par les parlementaires à Washington, qui devront également approuver les crédits budgétaires correspondants à ces lots d'attribution 21 à 30.

Dans un communiqué distinct, Lockheed a précisé qu'une fois ces feux verts obtenus, des contrats en bonne et due forme seraient signés précisant prix, calendriers et autres détails.

Un accord similaire devrait suivre entre le Pentagone et Pratt & Whitney, filiale de RTX, qui fournit les moteurs de ces appareils.

Selon la presse spécialisée, les lots 18 et 19 du budget militaire prévoyaient fin 2025 la livraison cumulée de 296 F-35 pour une valeur totale d'environ 24 milliards de dollars pour Lockheed et environ 6,6 milliards pour Pratt.

Vers 17H30 GMT, l'action Lockheed Martin gagnait 5,48% à la Bourse de New York.

Les F-35, utilisés récemment par les forces américaines dans la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, existent en trois versions.

L'accord garantit "un plancher de 850 appareils sur une décennie et inclut la fourniture des pièces détachées et des équipements nécessaires aux remises à niveau, ainsi que la maintenance de l'ensemble de la flotte de F-35", a précisé le Pentagone.

En contrepartie, Lockheed Martin s'est engagé à investir au moins sept milliards de dollars pour accroître ses capacités industrielles et logistiques liées à cet accord, qui donne une visibilité et une stabilité de long terme pour l'entreprise de défense mais aussi pour toute sa chaîne de fournisseurs.

Prix de groupe

Cet accord, a-t-il indiqué dans un communiqué distinct, lui garantit une cadence annuelle de production de 156 avions. Avec un tel volume, il prévoit de réaliser des économies d'échelle qui permettront d'abaisser le prix unitaire pour l'armée américaine et ses alliés.

Le groupe de Bethesda (Maryland) a également estimé que le programme du F-35 allait permettre de soutenir 317.000 emplois et générer près de 80 milliards de dollars d'activité économique au cours des dix prochaines années.

"Nous avons fondamentalement changé notre manière de stabiliser la base industrielle de défense américaine afin de produire rapidement et à grande échelle", a relevé Michael Duffey, ministre adjoint de la Défense, cité dans le communiqué du Pentagone.

Ce contrat pluriannuel "consacre le rôle" du F-35 comme "principal avion de combat de première ligne du monde libre pour les années à venir" tout en constituant "un moteur de croissance durable pour Lockheed Martin", s'est félicité James Taiclet, lors d'une audioconférence jeudi avec des analystes consacrée aux résultats du troisième trimestre.

L'avion, projet conjoint des États-Unis avec plusieurs pays alliés, suscite un fort intérêt à l'étranger. Environ 1.375 exemplaires sont actuellement disséminés à travers le monde, selon Lockheed.

Les États-Unis ont ainsi approuvé en septembre la vente à l'Arabie saoudite de 48 exemplaires, pour 24,3 milliards de dollars.

A l'instar de ses concurrents comme RTX, BAE Systems, Northrop Grumman, GE Aerospace ou Boeing, Lockheed multiplie les contrats (missiles, munitions, équipements) qui nécessitent, pour la plupart, des investissements pour accroître leurs capacités de production.

Même le constructeur automobile General Motors a été mis à contribution pour livrer à Lockheed des composants de missiles intercepteurs PAC-3, une première alors que les États-Unis tentent d'accélérer la reconstitution de leur arsenal, amoindri par la guerre contre l'Iran.

Le fabricant d'hélicoptères Sikorsky, filiale de Lockheed Martin, a aussi reçu fin septembre de l'armée de Terre américaine une commande immédiate pour seize Black Hawk, pouvant atteindre jusqu'à plus d'une centaine "dans les prochaines années".

D'après le budget 2027 du ministère, cet hélicoptère coûte un peu moins de 40 millions de dollars.

Mais Lockheed n'a pas été sélectionné en mars 2025 pour fabriquer l'avion de combat de nouvelle génération de l'armée de l'air américaine, le F-47. C'est Boeing qui a été choisi.