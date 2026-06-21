Le roi Charles III va dévoiler, dans un souci de transparence, le montant de ses impôts personnels, a confirmé dimanche le palais de Buckingham à l'AFP, dans un contexte où les finances de la famille royale font l'objet d'une attention croissante de la part des Britanniques.

Depuis 1993, suivant une pratique introduite sous le règne d'Elizabeth II, le souverain britannique paie des impôts sur ses revenus privés, même s'il n'y est légalement pas tenu.

Il n'a pas l'obligation de publier sa déclaration d'impôts. Mais les scandales à répétition impliquant l'ex-prince Andrew, et sa déchéance déclenchée par l'affaire Epstein, ont placé la famille royale britannique et ses finances sous les projecteurs.

Quand il était prince de Galles, avant de monter sur le trône au décès d'Elizabeth II en septembre 2022, Charles rendait déjà publique sa fiche d'impôts.

Mais il va devenir le premier monarque à dévoiler sa déclaration.

Cette décision est "une demande expresse du roi lui-même", a déclaré un porte-parole du palais dans un communiqué publié samedi soir et transmis à une poignée de médias britanniques.

Cela s'inscrit "dans le cadre des adaptations mises en oeuvre depuis son accession au trône".

"Notre objectif est d'expliquer tous les éléments des finances royales d'une façon qui améliore encore la clarté et l'accessibilité, tout en les plaçant dans un contexte historique et constitutionnel", a précisé le porte-parole.

"Pour le dire simplement: nous continuons de nous moderniser et d'évoluer".

La fiche d'imposition pour l'année fiscale 2024-2025 va être publiée jeudi, selon la BBC.

Questions sans réponse

Parmi les actifs concernés, figure le vaste duché de Lancaster, domaine du roi qui représente sa principale source de revenus privés. Charles a reçu 26,8 millions de livres grâce à ce duché sur l'exercice 2024-2025 (30,9 millions d'euros).

Ce duché produit des revenus grâce à la location de terres agricoles et la gestion de l'immobilier commercial et résidentiel notamment.

Le prince héritier, William, bénéficie d'un dispositif similaire avec son duché de Cornouailles.

Sur la déclaration devraient également apparaître les rendements d'investissements personnels et les revenus provenant de ses résidences privées, comme Sandringham et Balmoral.

Le groupe anti-monarchie Republic a estimé dimanche que l'annonce du palais de Buckingham laissait "beaucoup de questions sans réponse". Il faut "un examen véritablement indépendant des revenus, des dépenses et des impôts" des membres de la famille royale, plaide-t-il.

"Pourquoi l’impôt sur le revenu est facultatif? (...) Pourquoi Charles a pu échapper à un impôt sur les successions de plusieurs millions de livres sterling à la mort de sa mère?", a-t-il questionné.

Les biens transmis directement d'un monarque à l'autre sont exemptés de droits de succession.

Contrairement à Charles quand il était prince de Galles, son fils aîné, le prince William, a choisi de ne pas révéler ses informations fiscales.

Réparer son image

Outre les revenus de ses propriétés foncières et immobilières, la famille royale reçoit une subvention publique, le "Sovereign Grant".

Il s'agit de l'allocation annuelle versée par le gouvernement aux membres actifs de la famille royale (actuellement au nombre de sept) pour qu'ils remplissent leurs fonctions officielles.

Son montant était 132,1 millions de livres en 2025-2026. Le Sovereign Grant n'est pas imposable.

La famille royale cherche à réparer son image après les révélations en cascade sur Andrew, frère cadet du roi, tombé à cause de ses liens avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019.

Début juin, un rapport a révélé que le prince déchu avait sous-loué pendant des années des cottages dans la résidence royale où il vivait lui-même sans payer de loyer.

La Commission des comptes publics, organe de contrôle du Parlement britannique, a ouvert une enquête sur les dispositions relatives au logement accordées aux membres de la famille royale.

Norman Baker, ex-parlementaire libéral-démocrate (centriste) de 1997 à 2015, a estimé lors d'une récente interview avec l'AFP, que la déchéance d'Andrew avait "ouvert la porte" à l'idée de questionner la monarchie. Les Britanniques "ignorent" tout du "vrai coût" de leur monarchie, a-t-il déploré.