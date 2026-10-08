Le Village by CA Lorraine scelle un partenariat avec Quadral

Cet accord, signé par Pauline Kullmann et Kamel Aoudia, vise à connecter les startups du réseau Crédit Agricole avec les 250 experts du pôle patrimoine et construction de Quadral. Cette alliance industrielle crée des synergies directes pour optimiser les actifs immobiliers et pérenniser la croissance des jeunes entreprises de l'écosystème lorrain.

Le Village by CA Lorraine et le groupe Quadral unissent leurs forces en Meurthe-et-Moselle et en Moselle pour booster la transformation numérique de l'immobilier. Ce rapprochement traduit l'ambition des deux entités de stimuler le développement économique territorial.

Un levier de croissance pour les start-up de la PropTech locale

Fondé en 2018 par le Crédit Agricole Lorraine, l'accélérateur régional offre désormais à ses entreprises en post-incubation un accès direct à un acteur majeur de la gestion de patrimoine. Le groupe Quadral, fort de ses 40 ans d'expertise auprès des bailleurs sociaux et des collectivités, apportera aux startups une vision concrète des enjeux métiers du secteur. Ce mentorat technique permettra aux jeunes pousses de tester et de valider leurs solutions numériques en conditions réelles, facilitant ainsi leur accès au marché.

Une transformation numérique accélérée pour les acteurs de l'immobilier

Pour Quadral, cette collaboration avec le réseau des 48 Villages by CA représente un canal privilégié pour sourcer des technologies de rupture. L'investisseur cherche à intégrer des innovations capables d'optimiser et de valoriser les parcs immobiliers de ses clients institutionnels. En créant des passerelles fluides entre ce grand groupe et les entrepreneurs régionaux, l'accord favorise l'émergence de projets à forte valeur ajoutée pour l'attractivité de la Lorraine.







