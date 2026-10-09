Les Jardins d’Arcadie – Résidence Perret ouvrent leurs portes au public vendredi 9 et samedi 10 octobre 2026, au 11 Passage Auguste Perret à Amiens. L’entrée sera libre durant les deux journées. Les visiteurs pourront découvrir les espaces de la résidence, visiter les appartements et échanger avec l’équipe sur les services proposés aux seniors. L’événement s’adresse aussi bien aux personnes recherchant un logement qu’à leurs proches ou aux visiteurs souhaitant simplement découvrir l’établissement.

Le programme prévoit deux animations différentes. Vendredi, les participants pourront prendre part au «Grand Défi de Perret», un jeu en équipe consacré à plusieurs thèmes comme la culture générale, la musique, le cinéma, l’histoire ou encore la géographie. Samedi, une enquête intitulée «Le Mystère du Ruban Rose» invitera les visiteurs à résoudre des énigmes et à retrouver un ruban disparu.



Visites et convivialité

Ces journées seront également ponctuées de moments conviviaux. Un espace consacré aux gourmandises et un bar à bonbons seront notamment accessibles aux participants. Les portes ouvertes doivent permettre aux visiteurs de mieux comprendre le fonctionnement d’une résidence services seniors et de connaître les conditions de vie proposées aux seniors.

L’événement s’adresse notamment aux personnes qui recherchent un logement pour elles-mêmes ou pour un proche. Il est aussi ouvert aux habitants souhaitant simplement découvrir l’établissement. Pour obtenir davantage de renseignements, les Jardins d’Arcadie sont joignables au 03 22 99 02 03.