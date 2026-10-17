Au programme de cette édition 2026, pensée pour découvrir l'architecture et ses nombreux métiers : «Réhabiliter : bâtir l'avenir», un thème qui «invite à repenser les bâtiments existants pour répondre aux enjeux environnementaux, sociaux et culturels de notre époque». Partout en France, ce sera l'occasion de découvrir comment l'architecture s'inscrit dans le patrimoine. Promenades urbaines, rencontres, débats, expositions, ateliers... vont se dérouler en Nord-Pas-de-Calais pour cette 11ème édition, organisée par le ministère de la Culture et coordonnée par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Hauts-de-France.

46 sites en Hauts-de-France

Les Hauts-de-France comptent 46 sites patrimoniaux remarquables, et 75 architectures contemporaines remarquables. Pour ces prochaines Journées nationales de l'architecture, 89 événements sont organisés sur le territoire et 16 sites ouvrent leurs portes. Dans le Nord-Pas-de-Calais, 41 sites sont d'ailleurs labellisés ACR : «Architecture Contemporaine Remarquable», qui signale les édifices et productions de moins de 100 ans, non protégés au titre des Monuments historiques mais dont la conception présente un intérêt architecturel ou technique suffisant.

Parmi les événements de ce week-end spécial : une visite guidée du quartier Damrémont à Boulogne-sur-Mer (le 17 à 9h30), une rencontre architecturale à la médiathèque de Villeneuve d'Ascq, œuvre de Maurice Salembier (le 17 à 10h30) et une exposition sur la place de la Gare à Carvin, de la photographe Dorine Marais.

Informations ici.