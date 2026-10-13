Les lycéens de nouveau dans la rue pour un acte V du mouvement

Estimant n'avoir reçu "que des miettes", les lycéens appellent mardi à une nouvelle journée nationale de manifestations, alors que le gouvernement espère une décélération du mouvement à l'approche des vacances scolaires.A Paris, la manifestation étudiante et lycéenne s'élancera de la place d'Italie pour rallier les Invalides, non loin de Matignon et du ministère de l'Education. Les manifestants espèrent faire la jonction avec la mobilisation contre la vie chère, prévue samedi au premier jour des vacances de la Toussaint.

De son côté, le gouvernement dit constater une décélération du mouvement. Lundi, 96,5 % des établissements étaient ouverts avec 130 établissements fermés, contre 172 vendredi, selon le ministère de l'Education, qui ne communique toutefois pas sur le nombre d'établissements dont l'activité est perturbée par des blocages.

Dans le calme, dans l'ordre

Mais si le mouvement recule nettement, les violences s'intensifient, estime le ministère, avec encore au moins huit personnels de l’Éducation nationale blessés lundi, notamment dans les académies de Créteil, Bordeaux et Lyon. La mobilisation doit se faire "dans le calme, dans l'ordre et dans le respect à la fois des personnes et des biens", a demandé le président Emmanuel Macron, dont la parole est rare depuis le début du mouvement lycéen.Démarré mi-septembre en région parisienne, il s'est étendu partout en France pour demander plus de moyens et protester contre la pression de Parcoursup, les professeurs non remplacés, les bâtiments délabrés ou des emplois du temps trop chargés.Après avoir privilégié une réponse de maintien de l'ordre face à la multiplication de scènes de violence et d'affrontements - un mineur a notamment eu une main arrachée à Lens, un autre a perdu un œil à Tours - le gouvernement a graduellement commencé à présenter des réponses plus politiques, sans convaincre les organisations lycéennes.

Le ministre de l'Éducation Édouard Geffray a promis que 3 000 professeurs remplaçants allaient être déployés en urgence dans les lycées où la situation est la plus critique. Selon la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon, ce déploiement a commencé. Sébastien Lecornu a aussi indiqué que le gouvernement déposerait des amendements au projet de budget pour 2027 reprenant certaines propositions formulées sur la plateforme de concertation lancée à l'adresse des lycéens. Près des trois quarts des contributions y concernent les emplois du temps surchargés et la moitié des problèmes de bâtiments.

Mardi dernier lors de la première journée de manifestations, entre 266 000 (selon les autorités) et 450.000 manifestants (selon les organisateurs) avaient été recensés dans l'Hexagone, dont entre 56.000 et 100.000 dans la capitale. Jeudi, des rassemblements ont réuni des dizaines de milliers de personnes, notamment place de la Bastille à Paris, avec au total 71.500 manifestants recensés en France par le ministère de l'Intérieur.

(Avec AFP)