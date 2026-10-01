Lillapp Studio lance un appel à manifestation d'intérêt (AMI) inédit

Pour marquer le lancement de son activité de prestation de services, Lillapp lance un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) inédit en proposant de concevoir et développer gratuitement le MVP d’une application ou d’un outil métier, pour un entrepreneur, une startup ou une PME.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des produits développés par le studio indépendant, notamment Lillapp, application de découverte locale, Paco, solution de gestion de budget hors ligne, et Liloguesser, plateforme de quiz. L'objectif : permettre à un projet disposant d’une idée claire mais ne bénéficiant pas nécessairement de ressources techniques internes de passer concrètement de l’idée à une première version fonctionnelle.

Le projet sélectionné bénéficiera d’un accompagnement de bout en bout* à savoir cadrage & UX/UI ; développement & Architecture technique ; Accompagnement au déploiement. À noter également que la prestation représente une valeur estimée à plusieurs milliers d’euros, sans prise de participation au capital et avec une propriété intellectuelle conservée par le porteur de projet.

Calendrier de l'AMI

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 octobre 2026 à 23h59, avec une sélection prévue courant novembre et un démarrage du projet en décembre. Le lien vers l'AMI : https://lillapp.fr/ami