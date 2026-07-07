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Lille : Speechi annonce un partenariat européen avec la plateforme Gynzy

L'entreprise lilloise Speechi, leader français des écrans numériques interactifs, annonce la mise en place d'un partenariat avec Gynzy, logiciel néerlandais reconnu des enseignants en Europe.

© Speechi Connect

© Speechi Connect

Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 7 juillet 2026 - Mis à jour le 7 juillet 2026

C'est une annonce importante pour Speechi. L'entreprise lilloise, leader français des écrans numériques interactifs, a annoncé officiellement son partenariat avec Gynzy, plateforme logicielle intuitive néerlandaise connue pour son tableau interactif. 

Ce partenariat va permettre un travail commun afin d'intégrer le tableau blanc dans l'écosystème Connect. L'ambition affichée est d'avoir une connexion automatique à Gynzy via le portail utilisateur Connect. Ainsi, l'enseignant se connecte à Speechi Connect et se retrouve instantanément dans Gynzy, sans aucune étape supplémentaire. 

«Ce qui rend ce partenariat si spécial, c’est l’étroite collaboration entre nos équipes. Comme nous avons tous les deux à cœur de donner la priorité aux enseignants, nous avons voulu rendre l’expérience aussi fluide que possible. Ensemble, Speechi et Gynzy mettent les enseignants au premier plan», explique Maarten Sterken, Digital Marketing Manager chez Gynzy. 