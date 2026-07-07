Villers-lès-Nancy : le groupe Equasens renouvelle sa gouvernance

Une gouvernance en évolution alliant continuité managériale et renforcement des expertises au service de la stratégie du groupe, Equasens vient de nommer Dominique Pautrat (ancien DG du groupe de 2010 à 2022), président du Conseil d’administration. Il succède à Thierry Chapusot, fondateur du groupe.

«Après seize ans à la présidence du Conseil, je suis fier de passer le relais à Dominique Pautrat, dont la connaissance fine du groupe et la compréhension des enjeux stratégiques du secteur font de lui le successeur idéal pour accompagner Equasens dans sa prochaine phase de développement», assure Thierry Chapusot.

Quatre nouveaux administrateurs

«Ma priorité sera d’exercer pleinement mon rôle de garant de la stratégie et de la gouvernance, en veillant à ce que le Conseil soit un organe de dialogue, d’exigence et de soutien pour la direction générale. Avec un marché de la santé numérique en pleine transformation, Equasens dispose de tous les atouts pour s’imposer comme acteur de référence à l’échelle européenne», explique Dominique Pautrat.

Cette transition s’accompagne de l’entrée de quatre nouveaux administrateurs : Sylvie Ortillon, pharmacienne remplace Émilie Lecomte, démissionnaire. Céline Dargent, expert-comptable consultante et auditrice de durabilité est nommée en qualité d’administratrice indépendante. Vincent Monestel, pharmacien et François-Pierre Marquier, directeur général délégué d’Equasens et directeur de la division Pharmagest entrent également au conseil d’administration.