L'avocat de la mère de la petite Rosa, qui accuse Jérôme Barella de l'avoir violée "une cinquantaine" de fois, selon un rapport d'inspection, a annoncé lundi avoir porté plainte contre Gérald Darmanin, notamment pour "non-assistance à personne en danger".

Cette plainte de la mère de Rosa devant la Cour de justice de la République (CJR), "motivée par toute une série de défaillances lourdes de la part du ministère de la Justice" et du garde des Sceaux, a également été déposée pour "mise en danger de la vie d'autrui", a précisé à l'AFP Me Pierre Debuisson, confirmant une information du Figaro.

"Globalement, la plupart des magistrats font un super travail, ils sont investis, impliqués et finissent par être au bout du rouleau par manque de moyens. Il y a un gros problème de manque de moyens, mais le manque de moyens n'explique pas tout, il y a aussi des magistrats et des enquêteurs qui ne travaillent pas correctement", a estimé Me Debuisson.

"Je n'attaque pas les juges", dont "l'immense majorité souffre vraiment des conditions de travail qui se désintègrent de jour en jour", mais, poursuit-il, "dans toute profession, y compris les avocats ou les journalistes, il y a aussi des vilains petits canards qui ne font pas correctement leur travail".

Selon lui, le ministère de la Justice et le garde des Sceaux "n'ont pas cessé d'être alertés de façon très vive (...) concernant le risque évident de déstructuration et même d'effondrement du système judiciaire français au sens large et en particulier concernant la défense des enfants victimes d'agressions sexuelles".

Sollicité, l’entourage du ministre s'est refusé à tout commentaire. Contactée par l'AFP, la CJR n'a pas réagi dans l'immédiat.

Principal suspect dans le viol et la mort de Lyhanna, 11 ans, disparue fin mai avant d'être retrouvée morte le 4 juin dans le Gers, Jérôme Barella n'avait jamais été inquiété jusque-là, alors qu'il était notamment visé par une plainte déposée en août 2025 par la mère de Rosa, une enfant également âgée de 11 ans l'accusant de viols.

Diligenté après la mort de Lyhanna, un pré-rapport d'une mission d'inspection dévoilé le 22 juin évoque "des défaillances de suivi, de coordination et de pilotage" de l'enquête.