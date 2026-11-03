Le CFA Automobile de Mâcon consacre cette semaine à la prévention et à la sécurité routière. Organisée du lundi 2 au vendredi 6 novembre, cette initiative s'adresse aux apprentis à travers plusieurs activités pédagogiques. L'objectif est de les sensibiliser aux comportements dangereux et de promouvoir une conduite responsable.



Plusieurs ateliers abordent des thématiques concrètes. Les participants peuvent notamment réviser le Code de la route, comprendre les mécanismes d'un accident grâce au dispositif «Le vase de Roche» et découvrir les enjeux du don d'organes et de tissus. La prévention des addictions et les conséquences financières de la conduite sans assurance figurent également au programme. En complément, les cours dispensés durant toute la semaine intègrent des modules consacrés à la sécurité routière.

Un témoignage sur les dangers des addictions

Parmi les temps forts, Camel Guelloul, membre de l'APICA, intervient à plusieurs reprises pour partager son parcours avec les jeunes. Confronté aux addictions dès l'âge de 13 ans, il revient sur son expérience, marquée notamment par l'incarcération et plusieurs overdoses. Il mène aujourd'hui des actions de sensibilisation auprès des jeunes dans différentes régions de France. Son témoignage porte notamment sur les conséquences de l'alcool, des drogues et de la consommation de protoxyde d'azote.



Lancée en 2013 à la demande du préfet, cette opération annuelle s'inscrit dans un contexte de vigilance face aux accidents de la circulation.