Meurthe-et-Moselle : quel impact économique après l’arrêt de la 2G ?

Orchestrée par les opérateurs télécoms, cette bascule technologique majeure a rendu obsolètes des milliers d'équipements. Elle a instantanément bousculé l'économie locale de la téléphonie et fragilisé la sécurité des seniors à domicile, dont les dispositifs d'alerte n'étaient pas mis à jour.

Une transition technologique qui secoue le marché local

Cette coupure a déclenché une vague immédiate de renouvellements de terminaux en boutique. Au-delà des téléphones classiques, le principal point de friction concerne le marché de la domotique et de la sécurité connectée. L'AFRATA estime que 200 000 systèmes de téléassistance (bracelets anti-chute, pendentifs) ont été menacés d'inefficacité au niveau national. La situation s'est avérée particulièrement complexe pour les clients de SFR, confrontés simultanément aux incertitudes liées au projet de rachat de leur opérateur par le consortium Orange-Bouygues-Free pour 20,35 milliards d'euros.

Sécurité et inclusion numérique : le grand défi des seniors

Ce basculement technique a mis en lumière les risques d'exclusion pour une population vieillissante, alors que 30% des plus de 70 ans ne possédaient pas de smartphone avant cette date. Face à l'urgence, les fabricants spécialisés, à l'instar du leader européen Doro (propriété d'Xplora Technologies), ont dû réorienter le marché vers des alternatives 4G adaptées afin de maintenir le lien social. Valérie Olek, Directrice France de Doro, a alerté sur la dimension sociétale de cet arrêt : «La fin de la 2G n’est pas seulement un sujet télécom. C’est un sujet d’autonomie, de sécurité et d’inclusion numérique».

Le coût financier d'un passage forcé à la modernité

La disparition de la 2G a imposé un coût direct aux ménages et aux structures d'aide à la personne, sans compensation publique ou industrielle. Alors que les réseaux de secours ont dû basculer en urgence, la question de la prise en charge financière reste entière. Comme l'a rappelé Valérie Olek, «la question est de savoir qui accompagne les seniors dans cette transition, et qui finance ce passage obligé alors que ni les opérateurs ni l’État ne prennent en charge ces coûts». Une incertitude économique lourde qui pèse désormais sur le budget des familles de Meurthe-et-Moselle.