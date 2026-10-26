Meuse : les entrepreneurs des quartiers face à l’enjeu du financement

Pour les entrepreneurs installés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) de la Meuse, l’accès aux financements constitue un enjeu important pour concrétiser un projet, investir dans du matériel ou renforcer une activité existante. Portée par Bpifrance, la tournée nationale organise 14 étapes en France métropolitaine et en outre-mer, dont une à Rouen le 6 novembre pour la Normandie et une à Strasbourg le 12 novembre pour le Grand Est. Le dispositif peut néanmoins intéresser les porteurs de projet du département qui souhaitent identifier les solutions de financement et d’accompagnement adaptées à leurs besoins.

Un programme national pour soutenir la création d’entreprises

Déployé depuis 2024 par Bpifrance avec le soutien de l’État et de la Banque des Territoires, en lien avec l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), le programme Entrepreneuriat Quartiers 2030 entend réduire les obstacles rencontrés par les créateurs d’entreprise dans les quartiers prioritaires. Les rencontres organisées dans le cadre de la tournée favorisent les échanges avec les banques, les investisseurs et les professionnels de l’accompagnement, notamment grâce à des rendez-vous d’affaires et des conférences consacrées au financement. À l’horizon 2027, le programme vise à sensibiliser et orienter 400 000 personnes, accompagner et financer 70 000 entreprises et accélérer 9 500 entrepreneurs.

Pour le tissu économique meusien, l’enjeu réside dans la capacité des entreprises à mobiliser les fonds nécessaires à leur développement, à consolider leur activité et à créer des emplois. L’accès au crédit et aux dispositifs d’accompagnement peut notamment peser sur la réalisation d’investissements et la pérennité des petites structures. La tournée met également à l’honneur les lauréats régionaux du concours Talents des Cités, qui célèbre ses 25 ans en 2026. Cette distinction valorise les initiatives entrepreneuriales issues des quartiers et leur contribution à l’activité économique locale.