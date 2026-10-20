À Rouen, 64 hectares pour attirer l’industrie et la logistique

Le premier appel à projets concerne 51,2 hectares sur la Plateforme industrielle de Grand-Couronne, située au sein de la zone industrialo-portuaire de Rouen. Labellisé «site industriel clé en main», ce foncier peut être divisé selon les besoins des candidats. Sa proximité avec plusieurs terminaux portuaires, des infrastructures ferroviaires et les autoroutes A13, A28 et A29 constitue un atout pour les entreprises qui recherchent un site accessible pour leurs activités de production ou de distribution. HAROPA PORT attend des propositions économiquement viables, capables de générer des retombées locales tout en maîtrisant leurs incidences environnementales. Les candidatures devront être déposées avant le 18 décembre 2026, avec une attribution envisagée au premier trimestre 2027.

Le second appel porte sur 13,3 hectares répartis en trois emprises de 2,1, 5,7 et 5,7 hectares, autour du quai du Bassin aux Bois et du secteur Rouen-Quevilly. Ces terrains sont destinés notamment à des activités industrielles, au BTP, à l’agro-industrie et à la logistique. Leur configuration multimodale doit permettre d’adapter les implantations aux besoins des opérateurs et de favoriser les échanges avec les entreprises déjà présentes dans la zone portuaire. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 20 novembre 2026, pour une attribution prévisionnelle à la fin du premier trimestre 2027.

Industrie et logistique : la bataille du foncier

En France, la disponibilité de terrains adaptés constitue un facteur déterminant pour les projets industriels et logistiques, qui nécessitent des surfaces suffisantes et des infrastructures de transport performantes. Les zones portuaires disposent d’un avantage particulier en permettant de combiner plusieurs modes d’acheminement des marchandises, notamment par voie maritime ou fluviale, par rail et par route. Cette organisation peut contribuer à rationaliser les flux et les coûts de transport des entreprises. Pour les territoires, l’accueil de nouvelles activités représente un potentiel de développement économique, à travers les investissements privés, les emplois et les commandes adressées aux prestataires locaux. Les retombées effectives dépendront toutefois des projets retenus, de leur calendrier de réalisation et des moyens financiers mobilisés.