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Le Badminton Club Chambly Oise est la vitrine française du badminton

Fondé en 1980, le Badminton Club Chambly Oise s'est très vite hissé parmi les meilleurs clubs français. Huit fois consécutives Champion de France, le club a vu trois de ses joueurs, cette année, sacrés au niveau mondial et européen. Une performance pour le club qui avance aujourd'hui avec un budget incertain pour l'avenir. 

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Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 30 octobre 2026 - Mis à jour le 30 octobre 2026
<p>Ils ont été la fierté française en 2026 et ont mis en lumière le badminton, l'un des sports les plus pratiqués au monde. Delphine Delrue est la première française à devenir championne du monde de double mixte en badminton, Lucas Mazur a été sacré champion du monde de para-badminton et Eva Bouville est devenue championne d’Europe U19 par équipe mixte. Ces trois joueurs licenciés au Badminton Club Chambly Oise (BCCO) représentent l'excellence de ce club, évoluant au TOP 12 (le plus haut niveau) depuis de très nombreuses années, avec dans son sillage d'autres équipes évoluant à de très bons ni.

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