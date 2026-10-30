Le Badminton Club Chambly Oise est la vitrine française du badminton

Economie
Les micro-entrepreneurs un leurre interrogatif et inquiétant
30/10/2026 Emmanuel Varrier
Meurthe-et-Moselle (54)
Fondé en 1980, le Badminton Club Chambly Oise s'est très vite hissé parmi les meilleurs clubs français. Huit fois consécutives Champion de France, le club a vu trois de ses joueurs, cette année, sacrés au niveau mondial et européen. Une performance pour le club qui avance aujourd'hui avec un budget incertain pour l'avenir.
Le club compte 360 licenciés et 12 joueurs professionnels. © Éloïse Le Névanic
Patrice Lannoy, président du BCCO. © Éloïse Le Névanic
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