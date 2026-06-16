Meuse : Maxilien renforce la prévention santé de proximité

Le Département de la Meuse poursuit le déploiement de sa politique de santé de proximité à travers Maxilien, un véhicule itinérant conçu pour rapprocher les actions de prévention des habitants. Présent sur les marchés, lors d'événements locaux ou dans les communes rurales, ce dispositif propose des temps d'échange et d'information sur différentes thématiques de santé publique. Les équipes mobilisées sensibilisent le public à l'importance du dépistage, de la prévention et des parcours de soins existants. Dans un territoire où les distances peuvent constituer un frein à l'accès aux services, cette démarche vise à aller directement vers les habitants plutôt que d'attendre qu'ils se déplacent. La mise en avant de Maxilien intervient dans un contexte particulier, alors que Bar-le-Duc accueillera le 30 juin les Assises Nationales de l'accès aux soins. Cet événement réunira élus, professionnels de santé et acteurs institutionnels autour des défis liés à l'organisation de l'offre de soins, notamment dans les territoires ruraux.

La prévention mobile gagne du terrain

À l'échelle nationale, les actions de prévention occupent une place croissante dans les politiques publiques de santé. Face aux tensions qui affectent l'accès aux soins dans de nombreux territoires, les collectivités cherchent à développer des solutions complémentaires pour informer et accompagner les populations. Les dispositifs itinérants, à l'image de Maxilien, se multiplient dans plusieurs départements afin de lutter contre les inégalités territoriales et d'améliorer le repérage précoce de certaines problématiques de santé.