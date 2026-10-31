La mobilisation nationale du 31 octobre et la soirée d'Halloween seront cadrés par la préfecture de l'Oise. Si le 30 octobre aucune manifestation n’a été déclarée dans le département, la préfecture a toute de même pris des mesures par arrêté et les forces de l’ordre seront mobilisées pour assurer la sécurité et procéder à des contrôles des flux de circulation.

Dans ce sens, des restrictions sont applicables dans tout le département. À savoir, du samedi 31 octobre 2026 à 8 heures au dimanche 1er novembre 2026 à 8 heures, sont interdits aux vparticuliers sans motif légitime : la vente, l’achat, le port et le transport de mortiers d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques de catégories 2 et 3 visés par l’arrêté. Sont interdits également, la vente, l’achat et le transport, dans tout récipient transportable, de substances ou devmélanges dangereux inflammables, tout comme le le transport de produits chimiques, inflammables ou explosifs en bidons ou récipients transportables, ainsi que d’armes par destination. Le transport de boissons dans des contenants en verre sur la voie publique est également interdit durant cette période.

Durant cette même période, le port et le transport sur la voie publique d’équipements de protection

individuelle corporelle, d’équipements sportifs de protection, de casques, de lunettes de protection et de protections respiratoires sont également interdits. Par dérogation, les masques de protection en

papier à destination professionnelle, à usage sanitaire et médical, demeurent autorisés.

La soirée d'Halloween cadrée

Un second arrêté, pris à l’occasion d’Halloween, s’applique du samedi 31 octobre à 15 heures au

dimanche 1er novembre à 8 heures. Il prévoit des restrictions concernant les artifices et les substances

inflammables et interdit le transport de produits chimiques, inflammables ou explosifs en bidons ou

récipients transportables, ainsi que d’armes par destination.

Les deux arrêtés précisent par ailleurs que les dérogations sont applicables aux spectacles pyrotechniques et aux feux d’artifice préalablement déclarés et autorisés par le maire.

Les arrêtés sont consultables sur le site des services de l’État dans l’Oise.