Le Département de la Moselle lance moselle-aidants.fr, un véritable outil en ligne pour informer, orienter et guider les aidants à trouver les solutions adaptées à leur besoin et à leur situation. Il s’inscrit dans le cadre des actions de la Commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie.

Près de 1 800 structures accessibles depuis la plateforme

Aide à domicile, accompagnement, soutien psychologique, solutions de répit ou activités adaptées : les besoins des aidants peuvent varier selon leur situation et celle de leur proche. Pour les aider à s’y retrouver, le site rassemble déjà près de 1 800 structures mosellanes. Cet annuaire permet de rechercher les organismes et les services disponibles sur le territoire, qu’il s’agisse d’obtenir des renseignements, de trouver un accompagnement ou d’organiser le quotidien d’un proche.

Retrouver aussi les événements organisés en Moselle

La plateforme ne se limite pas à un répertoire de services. Elle propose également des actualités et un agenda des rencontres, ateliers et autres événements destinés aux aidants dans le département. Avec ce nouvel outil, le Département souhaite faciliter les démarches des personnes qui accompagnent un proche et leur permettre de repérer plus rapidement les aides existantes.

«Les aidants jouent un rôle essentiel auprès de leurs proches. Pourtant, face à une situation nouvelle ou à des difficultés du quotidien, il n’est pas toujours simple de savoir vers qui se tourner. Avec moselle-aidants.fr, nous voulons leur faciliter les démarches et leur permettre d’identifier rapidement les solutions qui existent près de chez eux. Ce nouveau service complète l’action menée chaque jour par le Département et ses partenaires auprès des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de leurs familles», déclare Patrick Weiten, président du Département de la Moselle.