NEOMA et Ecofi forment 50 futurs talents de la finance

La formation aux métiers de la finance se rapproche du terrain. Pour l’année universitaire 2026-2027, Ecofi et NEOMA Business School déploient un programme destiné aux 50 étudiants de la spécialisation Asset Management & Investment Research. Cours, masterclasses en anglais et challenge d’analyse les confronteront aux enjeux de la gestion d’actifs, de l’obligataire, de la géopolitique et de l’investissement responsable. Les sessions se dérouleront notamment à Reims et Rouen, deux campus de NEOMA directement concernés par le dispositif.

L’accord comporte aussi un volet financier. Ecofi prévoit des bourses de 900 euros pour des étudiants de MSc/M2 préparant les examens CFA Level II ou III. Selon le tarif anticipé, cette aide doit couvrir environ 80 à 90% des frais d’inscription. Attribuées prioritairement selon des critères sociaux, ces bourses visent à réduire le coût d’accès à une certification internationale et à élargir les possibilités d’accès aux métiers de la finance.

