Huit nouveaux membres font leur entrée au sein du réseau Normandie AeroEspace (NAE). Ces entreprises et industriels viennent renforcer les compétences du réseau dans des domaines stratégiques pour les filières aéronautique, spatiale et défense.

Parmi ces nouveaux membres, trois start-up. IN MIND-VR, créée en 2022 à Breteville-sur-Odon (Calvados), développe des solutions numériques et matérielles pour analyser le comportement humain et la cognition dans des environnements contraignants. La start-up, qui compte notamment Airbus Helicopters parmi ses premiers clients, dispose de contrats lui offrant une visibilité financière jusqu’à fin 2028.

À Vernon (Eure), Peripheral, créée en 2021, développe un système de communication destiné à transmettre des informations critiques aux opérateurs via des lunettes équipées d’un insert électronique. Sa première offre, baptisée Safer, équipe depuis 2026 des clients de la défense et de l’automobile.

À Évreux, SecuryTech Innovations, créée en 2025, prépare le lancement de Sentinel NL, un système autonome de sécurité périmétrique combinant robotique et intelligence artificielle pour les sites sensibles.

Le réseau accueille également AET - Bureau Veritas, à Bretteville-sur-Odon (Calvados), spécialisé dans les essais de fiabilité et de durabilité, notamment grâce aux robots collaboratifs et aux tests en environnements sévères. L’entreprise souhaite renforcer son accompagnement des secteurs de la défense, de l’aéronautique et du spatial.

À Honfleur (Calvados), Alliansys assemble et fabrique des cartes électroniques destinées à des systèmes critiques. Hyptra, à Douvres-la-Délivrande (Calvados), conçoit notamment des systèmes antennaires et des équipements de suivi pour les secteurs aéronautique et défense. La PME vise un doublement de son chiffre d’affaires en cinq ans.

Enfin, deux entreprises de l’Orne rejoignent NAE : MDP Ressorts, à La Ferté Macé, qui développe ses activités dans l’aéronautique et la défense, et SNOP61, à Athis-Val-de-Rouvre, qui s’est diversifiée de l’automobile vers l’aéronautique et produit notamment des pièces pour le projet Harmony de l’Agence spatiale européenne (ESA).