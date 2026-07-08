Édouard Philippe s'est dit "heureux" que le débat politique s'engage au lendemain de l'annonce de la candidature de Marine Le Pen à la présidentielle, tout en pointant les contradictions de cette dernière, lors d'une visite mercredi à Sochaux (Doubs).

"Je suis heureux qu'on engage le débat politique et que le Rassemblement national, de son côté, et tous les autres du leur, puisse faire campagne et expliquer ce qu'ils veulent clairement pour les Français", a déclaré Édouard Philippe en marge d'un déplacement au stade Bonal de Sochaux.

"Je préfère m'engager et battre Mme Le Pen dans les urnes que la voir disparaître par une décision de justice", a assuré le candidat à la présidentielle de 2027 alors que le Rassemblement national lançait au même moment sa campagne sur le marché de La Flèche (Sarthe), mairie remportée en mars par le RN.

Mardi, la cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation de la cheffe de file du RN dans l'affaire des assistants parlementaires européens et a réduit son inéligibilité à 45 mois, dont 30 avec sursis, lui permettant de se porter candidate. Elle a aussi été condamnée à trois ans d'emprisonnement, dont un an sous bracelet électronique, mais a assuré qu'elle mènerait campagne "sans" en se pourvoyant en cassation, car cet ultime recours suspend l'exécution de sa peine.

"C'est une question qui la place face à sa propre conscience", a estimé l'ancien Premier ministre. "Elle a le droit de se présenter, elle le fait et ensuite elle s'expliquera auprès des Français."

Édouard Philippe a également tenu à souligner "le décalage" avec les prises de position passées de Marine Le Pen, qui avait réclamé une inéligibilité "à vie" des responsables politiques condamnés pour de tels faits.

"J'observe que dans un passé récent, madame Le Pen a, sur des questions extrêmement sensibles et extrêmement importantes pour elle, changé de position. Elle a parfaitement le droit. On a le droit d'évoluer. Il faut parfois expliquer pourquoi on évolue."

Le président d'Horizons a notamment fait référence aux évolutions de ses positions sur l'euro, l'Union européenne ou encore l'IVG ainsi qu'à sa ligne en matière de politique étrangère.

"Désormais, je ne sais plus très bien ce qu'elle pense sur les retraites, puisque manifestement il y a entre M. Bardella et Mme Le Pen des différences d'appréciation et de ligne sur ce qu'il faut faire", a souligné Édouard Philippe, qui poursuit son déplacement dans l'Est avec la visite d'entreprises et la rencontre d'élus locaux.