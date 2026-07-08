Des crèmes solaires vendues par les plateformes de vente en ligne Temu, AliExpress et Shein présentent des ingrédients nocifs et une protection contre le soleil quasi inexistante, alerte mercredi l'association Que Choisir Ensemble, qui va signaler ces cas aux autorités.

L'association de défense des consommateurs (ex-UFC Que Choisir), qui a testé dix crèmes solaires vendues jusqu'à récemment par ces plateformes, affirme qu'aucune ne présente de résultats satisfaisants.

"Les conclusions sont alarmantes: sur les dix produits testés, neuf ne sont pas conformes et la majorité n'assure tout simplement pas la protection solaire promise", explique l'association dans un communiqué.

"Face à ces manquements graves mettant directement en danger la santé des consommateurs", Que Choisir Ensemble va saisir, jeudi, l'Arcom (le régulateur français de l'audiovisuel et du numérique) et signalera ces cas à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Parmi les produits solaires testés, trois ont été éliminés d'emblée en raison de la présence d'un ingrédient interdit à la vente dans l'Union européenne depuis le 1er mai. Sur les sept produits restant, "six échouent à protéger à hauteur de l'indice annoncé" et quatre "ne bloquent pas du tout les rayons UV", précise l'association.

Enfin, un seul produit sur les dix tient ses promesses en matière de protection solaire, mais il renferme un ingrédient qui a montré une perturbation des oestrogènes et de la fonction thyroïdienne, selon le communiqué.

L'association indique qu'elle a averti les plateformes, qui ont retiré les crèmes solaires incriminées. Mais "ces résultats confirment qu'elles ne maîtrisent pas la conformité des produits qu’elles vendent", relève Que Choisir Ensemble.

Contacté par l'AFP, Temu a dit avoir "retiré les produits solaires en question dans l’attente d'un examen plus approfondi" et "temporairement suspendu la vente de produits similaires par mesure de précaution".

Shein a de son côté indiqué à l'AFP que ses équipes internes chargées de la conformité et de la sécurité des produits "examinent actuellement" le signalement de Que Choisir Ensemble.

"Le temps que cette enquête aboutisse, et conformément à nos protocoles de sécurité des produits, nous retirons de la vente les produits concernés à l'échelle mondiale et procédons à un audit complet du site pour les autres produits apparentés", ajoute la plateforme.

AliExpress a répondu avoir "retiré les produits concernés" dès qu'il a reçu "les informations spécifiques les concernant."

Mais "rien ne dit que ces produits ne vont pas réapparaître sous une autre marque. Parce que ce sont des produits qui ne sont pas tracés", souligne auprès de l'AFP Cyrille Cormier, directeur du plaidoyer de l'association.

Les plateformes de vente en ligne sont régulièrement mises en cause pour les risques présentés par certains de leurs produits. Fin mai, l'UE a ainsi infligé une amende de 200 millions d'euros à Temu pour avoir permis la vente en Europe de produits illégaux, dont des jouets pour bébés dangereux. AliExpress et Shein sont également dans le collimateur de Bruxelles.