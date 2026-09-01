La présence de la Russie au sommet du G20 organisé aux Etats-Unis a créé un "malaise" en raison de la guerre menée par Moscou en Ukraine, a regretté mardi le ministre canadien des Finances auprès de l'AFP.

Son homologue russe Anton Silouanov, dont la venue n'avait pas été annoncée au préalable, participe depuis lundi aux travaux du groupe rassemblant les premières économies mondiales à Asheville (Caroline du Nord, sud des Etats-Unis).

Les Européens s'en sont rapidement émus, y voyant une forme de "normalisation" des relations avec la Russie qui bombarde sans relâche leur allié ukrainien.

Ils ont obtenu qu'il soit exclu de la traditionnelle photo de famille.

La présence d'Anton Soulianov "a créé un malaise, sans aucun doute", a décrit le ministre canadien des Finances François-Philippe Champagne dans un entretien avec l'AFP, au dernier jour du sommet.

"Nous avons toujours été très fermes dans notre soutien à l'Ukraine et au peuple ukrainien, et cela ne changera pas. (...) Nous sommes aussi très unis avec nos partenaires européens", a ajouté le ministre.

Constructif et ferme

M. Champagne doit s'entretenir dans l'après-midi avec le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent, l'hôte de l'évènement.

Les deux voisins sont engagés dans un nouveau conflit commercial, à coups de droits de douane.

Pendant le rendez-vous avec Bessent, le ministre canadien compte être "à la fois constructif et ferme".

"Les Canadiens attendent de nous qu'on défende le Canada, notre industrie et nos travailleurs", a affirmé M. Champagne, disant vouloir "renouer le dialogue" avec les Etats-Unis "sur une base mutuellement bénéfique".

Ottawa avait rompu récemment les négociations avec Washington, accusant la Maison Blanche de vouloir lui imposer un accord commercial "injuste".

Le pays a riposté à l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane américains avec une série de contre-surtaxes qui doivent entrer en vigueur le 8 septembre.

"Nous n'avons pas voulu de ce conflit commercial mais nous devons réagir pour que les entreprises (canadiennes) ne soient pas désavantagées par rapport aux entreprises américaines", a justifié M. Champagne.

Selon lui, "notre réponse a été ciblée, stratégique et proportionnée".