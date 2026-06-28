L'obtention des 500 parrainages pour la présidentielle reste "un enjeu" pour le candidat de la France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, qui avait déjà éprouvé des difficultés à les recueillir en 2022, a indiqué dimanche l'une de ses proches, la députée Clémence Guetté.

"On ne part pas du même niveau. On avait 17 députés, on en a plus de 70. On n'avait pas de maire, ou deux. On en a beaucoup plus maintenant (...) Mais je veux le dire, ça continue pour nous d'être un enjeu", a déclaré la députée, chargée de coordonner le programme du candidat Insoumis, lors de l'émission Dimanche en politique sur France 3.

Clémence Guetté a précisé que des démarches avaient été entreprises auprès des maires pour les inciter à accorder leur signature à Jean-Luc Mélenchon, qui se présente pour la quatrième fois à l'élection présidentielle.

"Quand la plus grosse opposition de gauche a des difficultés (...), on voit que ça pose un problème démocratique", a-t-elle ajouté, rappelant que son mouvement avait proposé un système alternatif avec parrainages citoyens.

La règle actuelle, en vigueur depuis 1976, prévoit que les candidats doivent disposer de 500 parrainages de parlementaires, de maires, conseillers départementaux ou régionaux.