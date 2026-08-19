Candidat déclaré à la présidentielle, le chanteur reconverti en politique Francis Lalanne s'apprête à lancer sa campagne samedi à Paris, pour défendre le "Frexit" et la "fin des obligations médicales", toujours avec le soutien du polémiste Dieudonné.

À 68 ans, l'ex-artiste prolifique - également acteur et écrivain à ses heures - annonce qu'il tiendra un "meeting" samedi soir dans un petit théâtre d'une centaine de places de la butte Montmartre.

Un premier événement censé entériner une candidature annoncée avant l'été mais passée inaperçue. Le chemin reste cependant long et incertain pour le postulant, qui devra comme les autres obtenir 500 parrainages et propose déjà aux élus de "soutenir la campagne" via son site "Lalanne2027.com".

Le candidat y présente succinctement les grandes lignes de son programme, comme la sortie de l'Union européenne et de l'OTAN, le retour au Franc ou encore "l'abrogation des lois liberticides qui musèlent le débat public": loi Pleven contre le racisme et l'antisémitisme, loi Gayssot contre le négationnisme, loi Avia contre la haine en ligne.

Avec le "soutien total" de son "allié de combat" Dieudonné Mbala Mbala, multicondamné pour injures raciales et incitation à la haine, Francis Lalanne pousse également ses convictions d'ancien "gilet jaune" devenu covido-sceptique: pour le "référendum d'initiative citoyenne en toutes matières", mais aussi pour la "fin des obligations médicales" et la "reconnaissance des médecines alternatives".

Plusieurs fois candidat à diverses élections ces vingt dernières années, M. Lalanne restait sur un échec cuisant aux européennes de 2024 (moins de 5.500 voix, soit 0,02% des suffrages), doublé d'une peine d'inéligibilité pour ne pas avoir déposé son compte de campagne.

Cette peine de 18 mois, qui l'avait empêché de se présenter aux municipales à Lyon en début d'année, prendra fin mi-octobre.