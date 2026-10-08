Présidentielle: Mélenchon en meeting au Havre le 5 décembre

Jean-Luc Mélenchon, candidat LFI à la présidentielle 2027, tiendra un meeting le samedi 5 décembre au Havre (Seine-Maritime), ville de son rival Edouard Philippe, a annoncé jeudi La France insoumise à l'AFP.

Il s'agira du troisième grand meeting de l'automne de Jean-Luc Mélenchon, après celui de Clermont-Ferrand dimanche 11 octobre et la grande "convention" insoumise au Bourget (Seine-Saint-Denis) le 7 novembre, au cours de laquelle LFI dévoilera son programme.

Chacun de ses meetings a pour but de répondre à un adversaire de La France insoumise: celui de Clermont se tiendra au lendemain d'un meeting de Gabriel Attal à Lyon, et la "convention" est organisée deux semaines après le congrès du Rassemblement national à Orléans.

Quant au meeting du Havre, il se tient dans une place forte historique du communisme, mais surtout dans la ville d'Edouard Philippe, principal concurrent de Jean-Luc Mélenchon pour l'accession au second tour selon les sondages.

"Dans cette campagne, nos adversaires sont la macronie et l'extrême droite", indique à l'AFP le coordinateur national de LFI, Manuel Bompard.

"Nous voulons défier Edouard Philippe avec ce meeting dans la ville dont il est le maire", ajoute-t-il.

Lors de l'élection présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait fait un très bon score au Havre, en y réunissant 30,17% des suffrages au premier tour.

Devant la presse jeudi, Manuel Bompard a également indiqué que LFI avait organisé pendant le week-end des opérations militantes dans l'Aude et l'Yonne, "qui ont permis d'aboutir sur la création de nouveaux groupes d'action", les sections militantes insoumises locales, dans ces départements.

"On va évidemment reproduire ce type d'opérations et les multiplier avec l'objectif de renforcer le maillage militant de la campagne présidentielle. Une campagne présidentielle, ça se gagne évidemment sur l'ensemble du territoire", a martelé M. Bompard alors que La France insoumise, forte dans les grandes villes et les banlieues populaires, fait souvent de mauvais scores dans les zones rurales ou péri-urbaines.