Ce programme d’accompagnement, opéré par la BGE Hauts-de-France et financé par l'État via la Communauté Urbaine d'Arras, vise à former et pérenniser douze entrepreneurs issus des quartiers prioritaires de la région.

Un accompagnement stratégique pour douze entreprises locales

Réunis dans les locaux d'Artoilab, le représentant de l'État et la présidente de la CPME 62 ont donné le coup d'envoi de cette nouvelle session. L'initiative, intégrée au contrat de ville de la Communauté Urbaine d’Arras, bénéficie cette année à douze structures diversifiées, parmi lesquelles AL'FOSSE 7, Home Air, Dactylo'Cyn, NK Pêche, Energy Drone, R3D, APEF, CLICKENSTOCK, SG Aménagement, R de Saveur, FAS Marquage et Paris Coiffure. Ce dispositif concret offre aux dirigeants un parcours ciblé pour acquérir des compétences en pilotage de projet, maîtriser la conduite opérationnelle de leur activité et appréhender avec précision les mutations structurelles du marché de l'emploi local.

Impulser la dynamique économique dans les quartiers prioritaires

Outre le mentorat individuel, l'enjeu de cet accélérateur de croissance, soutenu par les crédits de la politique de la ville, est résolument macroéconomique. Le programme ambitionne de diffuser une solide culture entrepreneuriale au cœur des territoires vulnérables. En sécurisant les premières étapes de développement de ces jeunes TPE, les partenaires institutionnels cherchent à pérenniser l'emploi de proximité et à renforcer l'attractivité économique globale de ces zones ciblées.

Le renforcement de ce réseau de très petites entreprises s'affirme comme un levier fondamental pour l'économie de l'Arrageois. Le succès de cette troisième promotion scellera l'efficacité d'un modèle d'inclusion par l'effort entrepreneurial, indispensable à la résilience territoriale.















