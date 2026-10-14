Proposés directement à la boutique de la place Stanislas et en ligne, ces objets exclusifs ciblent les visiteurs des vacances de la Toussaint afin de dynamiser l’économie touristique locale à travers la valorisation des savoir-faire lorrains.

Destination Nancy lance officiellement la vente générale de sa gamme exclusive dédiée aux fêtes de Saint-Nicolas ce samedi 17 octobre 2026. Conçus par l’Office de Tourisme Métropolitain, le nouveau calendrier de l’Avent revisité et trois créations d'art visent à capter le flux de visiteurs durant la Toussaint. Disponibles sur la place Stanislas, ces produits capitalisent sur les traditions régionales pour générer des retombées économiques directes.

Un calendrier de l'Avent renouvelé pour stimuler le commerce local

Après le succès d'une première édition en 2025, l'organisme public renouvelle l'opération avec un coffret totalement inédit vendu au prix inchangé de 49 euros. Ce calendrier de l’«AvAnt Saint-Nicolas» propose 15 boîtes illustrées contenant des produits artisanaux et des spécialités gastronomiques locales, comme les macarons ou les bonbons à la mirabelle. Une stratégie de prévente en ligne, organisée du 10 au 16 octobre, propose des incitations commerciales incluant des visites guidées gratuites et des places de concert pour stimuler l'engagement numérique des consommateurs.

Valorisation du savoir-faire verrier et de l'artisanat d'art lorrain

Parallèlement, Destination Nancy enrichit son offre commerciale avec trois boules de Noël de collection. Ces objets d’art mettent en lumière les entreprises et créateurs de la région. L'offre se compose de la boule Papillote du CERFAV (49 €), rendant hommage aux techniques d'Émile Gallé, de la boule Art nouveau en émaux de Longwy créée par la Faïencerie Saint-Jean l'Aigle (49 €), et de la création Verre’tige de Souffle de Vie (39 €).

Cette offensive commerciale marque le coup d'envoi d'une saison touristique cruciale pour l'économie de la cité ducale.