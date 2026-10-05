Salad&Co accélère sa stratégie d’approvisionnement local

Au-delà d’un nouveau lieu de travail pour ses équipes, Salad&Co, fondée en 2009, souhaite progressivement faire de la Ferme du Recueil un terrain d’expérimentation autour du maraîchage et de l’ alimentation, en lien avec le maraîcher installé sur place. À partir de fin 2026 et courant 2027, l’enseigne souhaite y développer un laboratoire d’innovation pour travailler sur des nouvelles variétés de légumes et des produits adaptés à ses besoins, mais aussi imaginer et tester de nouvelles recettes grâce à une cuisine sur place. Les productions cultivées sur le site pourront également approvisionner les restaurants Salad&Co situés à proximité. Ce nouvel environnement doit aussi permettre de rapprocher les collaborateurs de l’enseigne du monde agricole : découverte des cultures et du travail du maraîcher, transmission autour des pratiques agricoles, vente de légumes aux collaborateurs, mais aussi développement de jardins partagés.

“L’idée est de faire de la Ferme du Recueil bien plus que notre nouveau siège. La présence d’un maraîcher sur place va nous permettre de travailler directement avec lui sur les produits, de créer et tester de nouvelles recettes, mais aussi de faire découvrir à nos collaborateurs la manière dont les légumes sont cultivés” commente Flavie Ghoris, Directrice Achat Qualité Logistique et RSE chez Salad&Co.

Nouveau partenariat avec la Ferme du Fort : 36 tonnes de légumes bio pour les restaurants des Hauts-de-France

Cette démarche est déjà à l’œuvre avec la Ferme du Fort, ferme maraîchère certifiée bio située à Ennetières-en-Weppes, au cœur de la Métropole Européenne de Lille. Depuis mai 2026, elle approvisionne les restaurants Salad&Co des Hauts-de-France en légumes et herbes aromatiques bio cultivés en pleine terre. La collaboration porte sur 18 produits, parmi lesquels : salades, choux, concombres, courgettes ou encore potimarrons, pour un volume prévu de 36 tonnes d’ici la fin de l'année. Les produits sont acheminés en circuit ultra-court et livrés sans emballage, dans des casiers réemployables directement dans les restaurants.