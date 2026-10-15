Depuis 2015, les Appels à projets du Département de Saône-et-Loire ont permis de financer 5 029 dossiers, pour un montant total de 111 millions d’euros. Ces aides ont contribué à générer 917 millions d’euros de travaux sur le territoire. En 2026, 356 dossiers ont bénéficié de ce dispositif, avec 10 millions d’euros de subventions départementales pour 97 millions d’euros de travaux.

Ce soutien concerne notamment la rénovation des écoles, la modernisation des équipements publics, l’aménagement des centres-bourgs et l’accueil de professionnels de santé. Il vise à permettre aux collectivités de réaliser leurs investissements malgré des contraintes budgétaires. En octobre, les conférences des territoires réunissent le président du Département, André Accary, les élus départementaux, les maires et les représentants des intercommunalités afin d’échanger sur les besoins locaux et les évolutions du dispositif.

L’eau au cœur des aides en 2027

Pour 2027, le Département prévoit de renforcer l’accompagnement des projets liés à la gestion de l’eau et à l’environnement. Les opérations envisagées concernent notamment le stockage et la réutilisation de l’eau, les réserves destinées aux secours incendie et les diagnostics de gestion de la ressource. Un dossier spécifique consacré à l’eau pourrait être ouvert aux communes de moins de 2 000 habitants, en complément d’un dossier classé en «priorité 1». Le maintien des majorations d’aide liées au plan environnement figure également parmi les évolutions annoncées.

Les projets territoriaux structurants devraient par ailleurs faire l’objet d’une définition plus précise et de critères spécifiques. Selon le calendrier prévisionnel, le règlement des Appels à projets 2027 sera soumis à l’Assemblée départementale le 20 novembre 2026, date prévue pour l’ouverture du téléservice. Les collectivités pourront déposer leurs dossiers jusqu’au 31 décembre 2026. Leur instruction est programmée en janvier et février 2027, avant l’attribution des subventions en mars. Les demandes et les justificatifs seront accessibles sur le site saoneetloire.fr.