Le raccordement électrique du projet Forge+ de Framatome au Creusot passera par six communes : Saint-Laurent-d’Andenay, Écuisses, Montchanin, Torcy, Le Breuil et Le Creusot. RTE a retenu un itinéraire d’environ 10 km pour cette liaison souterraine de 225 000 volts, validée par le préfet. Les câbles seront enfouis à 1,50 mètre de profondeur. Après le passage sous le canal du Centre et la RCEA, le tracé contournera le sud de la gare SNCF de Montchanin, longera des terrains agricoles et passera sous l’étang du Breuil avant de rejoindre le site industriel creusotin.



Les travaux devraient commencer en 2029 et s’achever en 2030, avec une durée de chantier estimée à dix mois. Selon RTE, le tracé retenu vise notamment à limiter les perturbations pour les automobilistes, plus importantes avec un passage le long de certains axes routiers. La ligne doit répondre aux besoins de la nouvelle forge, sans réduire l’approvisionnement électrique des autres usagers. Le projet Forge+ représente un investissement de 579 millions d’euros et prévoit plus de 190 recrutements.

Des compensations environnementales

Les mesures de compensation liées aux impacts du chantier seront mises en œuvre notamment à Santenay et à Saint-Julien-sur-Dheune. Des aménagements sont également prévus à Écuisses pour les amphibiens, avec la création de mares. Sur le site du Creusot, l’industriel prévoit de préserver autant que possible les arbres, de limiter les nuisances sonores et de prendre des précautions pour protéger la faune, notamment les oiseaux, les reptiles et les hérissons.

En ce qui concerne la gestion de l’eau, Framatome étudie des dispositifs de recyclage des eaux industrielles, de récupération des eaux pluviales et de réduction des fuites. L’intégration paysagère des futurs bâtiments, les circulations autour du site et les besoins de stationnement font également partie des points examinés.