SB arts et créations à Amiens ou la thérapie de la couleur

Culture
Ruralité : le poumon vert de la culture
05/07/2026 Alexandra Marquet
Meuse (55)
Des couleurs, des bulles, des super héros, des objets détournés, des clins d’oeil et encore des couleurs. L'univers de Sébastien Beaulieu, alias SB arts et créations, explose et pique d'emblée notre curiosité. C'est aussi l'histoire d'une détonation artistique aussi inattendue que fulgurante.
L'Amiénois Sébastien Beaulieu reconverti à l'art avec succès. © Cyrille Struy
© Cyrille Struy
© Cyrille Struy
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Culture
04/07/2026 AFP
France
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