Culture
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Portrait

SB arts et créations à Amiens ou la thérapie de la couleur

Des couleurs, des bulles, des super héros, des objets détournés, des clins d’oeil et encore des couleurs. L'univers de Sébastien Beaulieu, alias SB arts et créations, explose et pique d'emblée notre curiosité. C'est aussi l'histoire d'une détonation artistique aussi inattendue que fulgurante.

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Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 5 juillet 2026 - Mis à jour le 5 juillet 2026
<p>Le pop art, le street art et la bande dessinée viennent tout de suite à l'esprit face aux oeuvres de Sébastien Beaulieu. Il y ajoute un brin de dérision et beaucoup de nostalgie. Une nostalgie assumée, souvenirs de son enfance des années 1990 lorsqu'il se réapproprie la lampe à bulles, le premier téléphone Nokia, les cassettes VHS et retrouve les personnages de South Park, des Simpson ou The Mask. «C'est difficile à expliquer le bien que cela m'a fait et que cela me fait toujours de replonger dans cette époque», confie SB.</p><p>Car cette immersion nostalgique à travers l'art n'est pas une .

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