À Albert, Eplugnplay est l'antre de l'informatique et du gaming

Alexandre Vanegue dirige aujourd'hui l’entreprise de services et matériels informatiques Eplugnplay en centre-ville d'Albert. Eplug avait d'abord été créée en 2005 par son père, David Vanegue. Désireux d’offrir de meilleures conditions de jeu à son fils et à ses amis, il accueille les jeunes joueurs dans sa boutique. L’intérêt des passants pour cet espace de jeux voit naître en 2021 Eplugnplay, un établissement secondaire où son fils Alexandre s’épanouit professionnellement.

Les locaux proposent la vente de matériels informatiques, la réparation d’ordinateurs, un espace gaming pouvant accueillir six joueurs et un studio de streaming équipé pour le live et l’enregistrement. «Mon père en avait assez de me voir jouer à la maison et de ramener plein de monde. Il s'est dit, je vais faire un lieu dédié pour lui et ses amis, afin qu'ils puissent venir jouer tous ensemble, exprime-t-il. À la base c'était juste une salle de jeu et on a commencé un peu plus à se diversifier, on a pu ajouter de la réalité virtuelle et on a créé un studio de streaming où les gens viennent mettre leur compte, et c'est parti !» Les jeunes Albertins sont ravis mais aussi des créateurs de contenus venus de plus loin comme de Lille, car un tel studio tout équipé est rare.

Le paradis des streamers

«On a toujours des idées pour proposer plus de services aux clients, comme l'achat d'une imprimante 3D», ajoute Alexandre Vanegue qui au quotidien s'occupe de la clientèle des professionnels et de la maintenance de leur parc informatique et de la sécurité des réseaux avec ses deux collègues. «On fait aussi tout ce qui est caméras de vidéosurveillance». Côté salle de jeux, les clients viennent jouer aux très nombreux jeux proposés via des pass de 20 heures de jeux ou en illimité via des abonnements. Le paradis pour les trois streamers amiénois invités, KLNtwitch, Caiiipi et Deadman80000, venus parler de leur passion lors de la table ronde organisée par Alexandre. Face à eux des adolescents mais aussi leur parents et grands-parents désireux de mieux appréhender l'univers de jeux qui fascine tant leurs enfants.

«Je suis streamer depuis plus d'un an. Un streamer diffuse ses contenus vidéo, au travers de sa chaîne sur une plateforme. Plusieurs plateformes sont populaires comme Twitch ou YouTube. On ne se contente pas de jouer toute la journée. On consacre de nombreuses heures à développer nos communautés de "viewers", ceux qui nous suivent et regardent. Je le fais surtout pour le plaisir et pour partager de bons moments, confie Deadman. Moi je propose du multigaming, mais ma préférence va aux jeux agricoles, de survie et d’horreur».