Pour cette commune de 1 640 habitants, confrontée à plusieurs difficultés en matière de sécurité depuis 2024, ce contrat de sécurité vise à renforcer la coopération avec la gendarmerie et à mieux protéger les habitants. Lors de la signature, la sous-préfète de Péronne, Laurence Lecoustre, a rappelé les raisons qui ont conduit à la mise en place de ce dispositif. Depuis 2025, la présence des unités de la compagnie de gendarmerie de Péronne a augmenté de plus de 63% sur le secteur, dans un contexte marqué par une multiplication des difficultés.

Au total, 163 interventions ont été recensées, tandis qu’une hausse des infractions a été constatée. «L’idée de ce contrat est de formaliser le partenariat avec les gendarmes et d’amplifier les actions, notamment par un renforcement des caméras de surveillance», a souligné Laurence Lecoustre, rappelant que «notre première liberté, c’est notre sécurité».

Renforcer les moyens sur le terrain

Depuis son élection en 2020, la maire d’Harbonnières, Georgette Sciascia, a été confrontée à plusieurs faits préoccupants dans la commune, parmi lesquels des incendies, des coups de feu, des menaces et des insultes. Face à cette situation, la municipalité entend renforcer les moyens disponibles pour prévenir les incidents et améliorer la réponse apportée aux habitants.

La commune travaille actuellement au recrutement d’un policier municipal. Le contrat prévoit également la possibilité, pour les élus qui en font la demande, d’être inscrits au fichier de sécurisation des interventions et de protection (SIP). Lorsqu’un élu inscrit appelle le 17, son identité est automatiquement reconnue par le logiciel de traitement des appels. Ce signalement permet aux opérateurs d’identifier rapidement la situation et d’accorder une attention particulière à la demande. Autre mesure annoncée, une permanence mensuelle de la gendarmerie sera mise en place à la mairie. «Cela permettra de faire le point régulièrement», explique Georgette Sciascia.

Retrouver la sérénité dans la commune

Au-delà des dispositifs techniques et du renforcement de la présence des forces de l’ordre, la maire souhaite avant tout retrouver un climat plus serein dans son village. La signature de ce contrat formalise ainsi une volonté commune de mieux coordonner les interventions, de prévenir les troubles et de répondre aux préoccupations des habitants.

Pour la municipalité, l’enjeu est désormais de poursuivre cette collaboration avec les services de l’État et la gendarmerie afin qu’Harbonnières retrouve durablement sa tranquillité et reste une commune où il fait bon vivre.

