Seine-Maritime : 1 100 commerçants mobilisés pour le commerce local

De la métropole rouennaise au territoire Dieppe-Bresle, en passant par le Pays de Bray et le Pays de Caux, les commerçants et artisans se mobiliseront samedi 10 octobre pour la Journée nationale du commerce de proximité (JNCP). Animations, dégustations, marchés, ateliers, démonstrations ou encore décorations de vitrines sont prévus dans les communes participantes pour attirer les habitants dans les commerces de leur ville.

Cette édition confirme l’ampleur du mouvement sur le territoire : 33 villes et unions commerciales sont engagées, représentant plus de 1 100 commerçants. Plusieurs communes ont également été distinguées en 2026 pour leurs initiatives en faveur du commerce et de l’artisanat. Cany-Barville, Saint-Etienne-du-Rouvray et Yvetot ont notamment obtenu cinq « Sourires », la plus haute distinction du label «Commerce et Artisanat dans la Ville».

Pour la CCI Rouen Métropole, qui accompagne cette initiative depuis plus de dix ans, l’enjeu dépasse celui d’une journée d’animation. Le commerce local participe directement à l’activité économique des communes, tandis que les unions commerciales permettent aux professionnels de mutualiser leurs actions et de renforcer leur visibilité.

Le commerce local fait circuler les revenus

La mobilisation rouennaise s’inscrit dans une dynamique nationale qui concerne directement les centres-villes et les bourgs. Avec plusieurs centaines de communes et des milliers de commerçants engagés, la JNCP met en avant le rôle économique des commerces de proximité dans le maintien de l’activité locale. Au-delà des achats réalisés sur place, ces commerces génèrent des flux de clientèle, soutiennent l’emploi et participent au maintien d’une offre de services accessible. Leur activité contribue également à faire circuler les dépenses au sein du territoire, en favorisant les revenus des commerçants, artisans et autres acteurs économiques locaux.